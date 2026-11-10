Intervento riuscito per Pecco Bagnaia: attesa Ducati per chiudere la storia insieme

Pecco Bagnaia operato al piede destro dopo l'infortunio rimediato sabato scorso a Lusail, la nota ufficiale Ducati.

Riusciremo a rivederlo a Portimao? Questo è ancora presto da dire, intanto Pecco Bagnaia è finito sotto i ferri per sistemare la lesione riportata lo scorso weekend nei primi giri della MotoGP Sprint in Qatar. Nel frattempo abbiamo la comunicazione ufficiale Ducati Corse sulla situazione del suo pilota.

"Francesco Bagnaia questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un intervento chirurgico per fissare la doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro, conseguenza del highside di cui Pecco è stato vittima nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar lo scorso sabato. L'equipe medica guidata dal Dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro. Il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà quanto prima la riabilitazione. I progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni".

Attesa Ducati per finire la storia insieme

Già lo scorso weekend i vertici della Rossa l'avevano detto: la speranza è di concludere questo capitolo in pista, quindi con Pecco Bagnaia in azione. Al momento appunto non ci sono tempi certi sul suo ritorno in MotoGP, questo lo sapremo solamente nei prossimi giorni, ma certo ci si augura di rivedere il piemontese sia a Portimao che a Valencia, piede permettendo ovviamente.

Anche per ripartire dalle sensazioni provate nel weekend a Lusail, visto che Bagnaia stava disputando il suo miglior Gran Premio da lungo tempo, forse anche nell'intera stagione. Un'iniezione di fiducia che s'è però interrotta col contatto provocato da Fermin Aldeguer che l'ha fatto letteralmente volare. La pesante ricaduta sull'asfalto ha lasciato la lesione al piede destro che sappiamo e che l'ha costretto sia al doppio zero nel GP Qatar che all'intervento. Attendiamo ora ulteriori aggiornamenti Ducati.