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Guevara, il motore Triumph sotto accusa: Pramac Yamaha chiede "risposte chiare" dopo il ritiro in Qatar

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Moto2: Pramac e Guevara chiedono spiegazioni a Triumph
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Il ritiro di Lusail non è stato un fulmine a ciel sereno. Pramac Yamaha alza la voce dopo il guasto tecnico che ha fermato Izan Guevara nel GP del Qatar di Moto2: il team manager Alex de Angelis pretende spiegazioni, mentre il pilota spagnolo rivela che i problemi all'iniezione del motore Triumph erano stati segnalati già a Sepang, senza che nulla venisse sostituito.
Il conto in classifica è pesante. Guevara, atteso in MotoGP nella prossima stagione, era arrivato in Qatar a 3,5 punti dal leader Manuel Gonzalez e ne è ripartito con un distacco di 13,5. Domenica, nella gara vinta da Holgado, il colpo l'ha messo a segno proprio il pilota Intact GP, come avevamo raccontato in Moto2 Qatar, Holgado vince ma il colpo è di González: Guevara si ritira, a Portimão il primo match point.

Una gara in salita, poi lo stop

Il weekend era partito male: una penalità dopo le qualifiche aveva fatto scivolare Guevara in decima posizione sulla griglia. In gara era risalito fino al settimo posto, a due posizioni da Gonzalez, prima di perdere terreno e fermarsi al 14° dei 18 giri sulla sua Boscoscuro spinta dal tre cilindri Triumph. Per lui è il primo zero dal GP del Giappone 2025, secondo i dati riportati da Crash.net.
Il pilota ha ricostruito il cedimento davanti ai media: "Dal secondo metro non avevamo molta velocità in rettilineo, cosa strana perché lì siamo sempre molto veloci". Poi il colpo finale: "A quattro giri dalla fine ho iniziato a scalare marce all'ingresso della curva uno, il cambio si è bloccato e non ho più potuto proseguire".

Gli avvisi ignorati

Il punto più delicato riguarda ciò che è successo prima. "L'iniezione si è rotta alla fine, ma sentivo già all'inizio che non funzionava. Il mio team ha parlato con Triumph negli ultimi giorni perché a Sepang era già andata in avaria nelle FP2. Abbiamo discusso di questo problema, ma alla fine non hanno cambiato l'iniezione", ha raccontato Guevara.
De Angelis conferma la versione del suo pilota: "Avevamo già una carenza di prestazioni del motore dal Gran Premio precedente e ne stavo discutendo con le parti competenti da venerdì". Secondo il team manager, i dati mostravano che Guevara perdeva già terreno sui rettilinei prima che la moto si fermasse. "Non ci interessa puntare il dito, ma abbiamo bisogno di risposte chiare", ha aggiunto, chiedendo che "i responsabili si assumano le proprie responsabilità".
Guevara, vincitore al Red Bull Ring, a Motegi e a Mandalika, quantifica il problema: "Per tre weekend consecutivi abbiamo perso circa cinque chilometri orari rispetto agli altri piloti, anche in scia". Una situazione insolita, perché il motore non mostrava segnali evidenti di guasto e quindi non c'era una soluzione immediata da applicare.

Due gare per ribaltare tutto

Nonostante la batosta, lo spagnolo non molla: "Non è un problema nostro, credo che abbiamo fatto un lavoro enorme in tutta la trasferta asiatica. Siamo solo a tredici punti e mezzo dal leader, quindi non c'è nulla di perso". Restano due circuiti, a partire da Portimão dove Gonzalez avrà il primo match point: per Guevara servirà prima di tutto un motore all'altezza.
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