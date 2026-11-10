Philipp Öttl nel Mondiale Una stagione di rivoluzione tecnica, una moto tutta nuova da portare al debutto e un pilota che ha già fatto da apripista. Feel Racing ha ufficializzato la conferma dinel Mondiale Supersport 2027: il tedesco resterà in sella alla Ducati Panigale V2.

Per il 30enne bavarese sarà la terza stagione consecutiva con il team. L'intesa per proseguire insieme c'era già da settimane e non erano state aperte trattative alternative: mancava soltanto l'annuncio, arrivato ora.

Pilota e collaudatore

Nel 2026 Öttl ha avuto un doppio ruolo. Da una parte ha corso il campionato, dall'altra ha lavorato come sviluppatore in vista del 2027, quando la Supersport cambierà volto. La potenza delle moto scenderà da circa 145 a 130 CV e Ducati si presenterà con la nuova Panigale V2, in vendita già dal 2025. Cambierà anche il fornitore unico di gomme: Michelin prenderà il posto di Pirelli.

Non sarà l'unica novità in griglia. Triumph schiererà una Street Triple RS con un nuovo tre cilindri da 800 cc al posto dell'attuale 765, ZXMoto e QJ Motor (quest'ultima affiancata in futuro da Ten Kate) porteranno nuovi modelli omologati, mentre Honda si è limitata a un restyling della CBR600RR.

Un 2026 frenato dal bilanciamento

La stagione appena conclusa non è andata come sperato, anche se ad Assen è arrivata la prima vittoria insieme. A pesare è stato il sistema di bilanciamento delle prestazioni, che ha reso la Panigale 955 competitiva solo in rare occasioni.

Il team manager Alberto Casolari punta tutto sull'esperienza del suo pilota: "Sono molto contento di proseguire il percorso con Philipp, soprattutto in vista di una stagione ricca di grandi novità come quella che ci promette il 2027. L'introduzione di un nuovo modello di moto è sempre una sfida tanto complessa quanto affascinante e siamo convinti che Philipp sia il pilota giusto per affrontarla. La sua esperienza e i suoi riscontri sono fondamentali per sviluppare il pacchetto e renderlo competitivo fin dall'inizio. Siamo carichissimi in vista di una stagione che sarà molto emozionante e piena di sfide".

Öttl: "Non vedo l'ora di Valencia"

Il tedesco parla di fiducia reciproca e guarda già al primo contatto con la nuova moto: "Sono davvero grato di poter lavorare per un'altra stagione con il Feel Racing Team. È la prova della fiducia reciproca e della convinzione in questo progetto. La nuova Panigale V2 rappresenterà una grande sfida, ma credo che abbia un potenziale enorme. Non vedo l'ora di affrontare il test di Valencia".

Sarà proprio la pista spagnola a dare le prime indicazioni su quanto la nuova Ducati potrà incidere in una Supersport ridisegnata da regolamento, motori e pneumatici.