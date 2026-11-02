Un due volte campione del mondo e un ragazzo di 21 anni alla prima stagione completa nel Mondiale. PTR Triumph ha definito la sua coppia per il Supersport 2027: accanto a Dominique Aegerter, annunciato pochi giorni fa, ci sarà l'inglese Joshua Whatley.

Una scelta che rispecchia la linea della squadra di Simon Buckmaster, l'ex pilota che oggi guida il team: esperienza da una parte, talento britannico da far crescere dall'altra. E il lavoro da fare non manca, perché nel 2027 la Casa inglese cambierà moto.

Chi è Joshua Whatley

Nel 2026 Whatley ha disputato il suo primo campionato completo nel Mondiale Supersport con il team Ducati Orelac, stabilendosi stabilmente tra i primi quindici. Il miglior risultato, nonché unico piazzamento a una cifra, è stato il sesto posto in Gara 1 a Magny-Cours. Per un pilota inglese, correre con la Triumph ha un sapore speciale.

Il legame con PTR non nasce oggi. Già quest'anno la squadra di Buckmaster aveva organizzato tre sue apparizioni nel campionato britannico con il team XMT Racing. "Abbiamo già lavorato con lui: in collaborazione con XMT, in tre appuntamenti del campionato britannico, con due podi, un terzo e un secondo posto", ha spiegato il 65enne team manager. "Averlo ora con noi nel Mondiale è un'opportunità davvero piacevole".

Buckmaster ha poi rivendicato la filosofia della squadra: "Come è noto, fa parte della nostra strategiaa sostenere i giovani talenti britannici. Josh ha solo 21 anni e non vediamo l'ora di lavorare insieme. Con l'esperienza di Domi Aegerter al suo fianco il team crescerà ancora".

Nuova moto, nuova sfida

Fu proprio PTR ad aprire a Triumph la strada del ritorno nel Mondiale Supersport, trasformando la Street Triple 765RS in una moto da vertice: nel 2026 Tom Booth-Amos ha portato a casa tre vittorie e sette podi. Per la prossima stagione però si riparte quasi da zero, con la Street Triple 798, dotata di motore e telaio nuovi. Ed è qui che entra in gioco Aegerter, sul quale il team conta per rendere rapidamente competitiva la tre cilindri.

Whatley, dal canto suo, guarda già avanti: "Sono orgoglioso di unirmi a PTR Triumph Racing per il prossimo capitolo della mia carriera. Non vedo l'ora di iniziare con la squadra e di raccogliere questa nuova sfida". E ancora: "Un nuovo capitolo, nuovi obiettivi e la stessa determinazione di spingermi al limite e lottare per buoni risultati. Un grande grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto finora".

Il primo banco di prova sarà capire quanto in fretta la nuova Triumph riuscirà a ritrovare il livello raggiunto dalla 765RS, con un veterano e un giovane chiamati a svilupparla insieme.