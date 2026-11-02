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Kyle Ryde addio Ducati: punta al poker nel British Superbike con la nuova Honda

In Pista
di Andrew McLarney
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Il campione in carica della British Superbike Kyle Ryde passerà alla Honda nel 2027, puntando al quarto titolo BSB consecutivo. Ryde affiancherà Ryan Vickers e Dean Harrison nel team ufficiale che il prossimo anno schiererà una formazione di tre piloti.
L’annuncio è arrivato tramite il sito della BSB, ma ha sorpreso un po’, viste le ottime prestazioni di Ryde con Ducati e la stagione da campione disputata con il team italiano. Solo poche settimane fa, Ryde ha conquistato il suo terzo titolo BSB consecutivo nell’ultima giornata della stagione, superando Scott Redding nella corsa al titolo.
Ora il campione in carica punta a un altro traguardo storico nella sua carriera con Honda Racing UK. In una dichiarazione diffusa dalla BSB, Ryde ha detto:
"Non vedo davvero l’ora di correre con Honda: è una nuova sfida nella mia carriera e sono entusiasta di provare un’altra moto nuova. Non ho mai lavorato con un team ufficiale e poter contribuire allo sviluppo di una moto da competizione fin dal suo primo anno sarà un’esperienza nuova. Sono davvero impaziente di affrontare questa sfida e spero di riuscire a continuare a fare ciò che ho fatto nelle ultime stagioni, con moto diverse e per altri team. [...]
"Per un po’ conto di rilassarmi durante la pausa invernale. Ho prenotato un paio di vacanze e mi dedicherò ai programmi per l’inverno dopo aver giocato a golf e aver avuto modo di riposarmi.
"Andrò in Spagna e farò qualche giro con una Fireblade da pista: sarà sicuramente divertente. Ho fatto lo stesso l’anno scorso e penso che mi abbia aiutato molto a restare in forma. Non la considero una vera e propria sessione di test: mi godo semplicemente la guida mentre prendo confidenza con la moto.
“Non ringrazierò mai abbastanza il team Honda Racing per avermi dato questa opportunità. Ho tutta l’intenzione di sfruttarla al massimo e non vedo l’ora di applicare il numero uno sulla nuova Fireblade.”
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British Superbike

diAndrew McLarney

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