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Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale Supersport

In Pista
di Matteo Bellan
Dominique Aegerter pilota Supersport sorridente sul podio
Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 nuova sfida nel Mondiale Supersport
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Stagione 2026 molto negativa per il due volte campione del mondo SSP, inevitabilmente non confermato da Kawasaki: ma l'anno prossimo sarà ancora in griglia.
Manuel Puccetti sperava di aver pescato l'asso vincente quando ha ingaggiato Dominique Aegerter, reduce da tre anni nel Mondiale Superbike dopo aver vinto due titoli mondiali Supersport. Sembrava il colpo giusto per portare la Kawasaki ZX-6R 636 a lottare stabilmente per la top 5, invece il 36enne svizzero ha deluso pesantemente. Fin da subito ha faticato ad adattarsi alla moto e, nonostante il tanto lavoro fatto assieme al team, non è riuscito a ottenere i risultati auspicati.
Solo nell'ultimo round a Jerez, il bicampione del mondo SSP è riuscito a salire sul podio, agguantando la seconda posizione di Gara 2 alle spalle del compagno di squadra Jeremy Alcoba. Una bella doppietta che ha rappresentato anche il canto di addio per entrambi i piloti, che nel 2027 verranno sostituiti da Jaume Masia e dal rookie David Salvador.

Aegerter: addio Kawasaki, ma nel 2027 correrà ancora nel Mondiale Supersport

Aegerter non è più giovanissimo, però c'è chi crede ancora in lui e ritiene possa essere un pilota sul quale puntare. È il caso del team PTR Triumph, che secondo quanto rivelato da Speedweek sarà la sua prossima destinazione. Dopo i contatti avuti per un ritorno nel team Ten Kate, che nel 2027 passerà da Yamaha a QJ Motor, sembra che il pilota svizzero sia destinato ad approdare nella squadra di Simon Buckmaster.
Dominique Aegerter sorride ed esulta con addosso la tuta verde e nera del team Kawasaki WorldSSP
Aegerter cambia marchio: con la SSP non è ancora finita
Al suo fianco il 21enne inglese Joshua Whatley, che nel 2026 ha corso nel Mondiale Supersport con la Ducati Panigale V2 del team Orelac VerdNatura e ha fatto anche tre apparizioni positive nel campionato British Supersport con la Triumph Street Triple 765 RS del team XMT Racing. L'esperto Aegerter e il giovane Whatley, una coppia molto interessante.
Nel 2027 Triumph sarà sulla griglia con una nuova moto e con due formazioni supportate dalla casa madre. La seconda sarà il team Renegade, nel quale si sposterà Tom Booth-Amos, reduce da un'ottima stagione con il team PTR. Non si conosce ancora il nome del secondo pilota della squadra inglese. Triumph sta crescendo bene nel WorldSSP e l'anno prossimo spera di riuscire a lottare per il titolo.

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Supersport

diMatteo Bellan

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