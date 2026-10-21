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Scaricato da Kawasaki, ingaggiato da Yamaha: Alcoba diventa l'erede di Arenas in Supersport

In Pista
di Matteo Bellan
Jeremy Alcoba pilota Yamaha Supersport in posa sorridente per una foto
Jeremy Alcoba scorda Kawasaki e firma con Yamaha: darà l'assalto al titolo Supersport 2027
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Dopo un gran finale di stagione SSP 2026 con la Kawasaki, il pilota spagnolo ha trovato rapidamente una nuova sistemazione per il 2027: salirà sulla R9 lasciata libera dal campione in carica.
A Jeremy Alcoba ha fatto bene essere stato scaricato dal team Kawasaki WorldSSP. Dopo che la squadra diretta da Manuel Puccetti ha annunciato l'ingaggio di Jaume Masia, arrivato successivamente all'annuncio dell'arrivo di David Salvador dalla Sportbike, il 24enne di Tortosa si è scatenato. Negli ultimi tre round a Cremona, Estoril e Jerez ha conquistato quattro vittorie, un secondo e un terzo posto. Risultati impressionanti che gli hanno permesso di conquistare anche un'ottima sistemazione nel Mondiale Supersport 2027.

Mondiale Supersport 2027: Alcoba sostituirà Arenas in Yamaha

Alcoba ha firmato un contratto con Yamaha Motor Europe per correre con AS BLU CRU Racing Team nel prossima stagione. Prenderà il posto di Albert Arenas, campione del mondo SSP 2026, che sembra destinato a trasferirsi nel Mondiale Superbike per guidare una Ducati del team Go Eleven.
Jeremy Alcoba con Niccolò Canepa e Andrea Quadranti in posa per una foto con le maglie blu Yamaha Supersport
WorldSSP 2027: Alcoba sostituirà Arenas nel team Yamaha AS
Approdare nella squadra che ha vinto l'ultimo titolo rappresenta un ottimo passo per la carriera del pilota catalano, che nel 2027 sarà chiamato a lottare per conquistare la corona iridata. La R9 è una moto super competitiva e lui dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter replicare quanto fatto da Arenas.
Alcoba intende sfruttare al massimo l'occasione che gli è stata data, ha le idee chiarissime per il suo futuro: “Sono entusiasta di unirmi a Yamaha per il 2027 dopo due stagioni davvero difficili. Mi aspettavo di più entrando nel WorldSSP e sento di aver potuto dimostrare di cosa sono capace solo nelle ultime gare! Avere la possibilità di guidare la moto che ha vinto il campionato nelle ultime due stagioni è un'enorme opportunità per me. Se vuoi lottare per il titolo, hai bisogno del miglior team e della migliore moto e credo che sia proprio quello che sto facendo qui, credo in me stesso, credo in questo team e credo in Yamaha, quindi sono davvero felice di questa opportunità. Il team ha appena vinto il Campionato del Mondo, quindi l'obiettivo per il 2027 è chiaro: aiutarli a riconquistarlo!”.
Il team AS BLU CRU Racing deve ancora annunciare chi sarà il secondo pilota. Nel 2026 c'era l'indonesiano Aldi Satya Mahendra ad affiancare Arenas, vedremo che scelta farà Yamaha per il prossimo anno.

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diMatteo Bellan

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