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SBK, Motoxracing non molla e rilancia: in arrivo le "nuove" Yamaha R1 per il 2027

Superbike
di Matteo Bellan
Sandro Carusi in mezzo a Mattia Rato e Twan Smits, piloti del team Yamaha Motoxracing WorldSBK
Mondiale Superbike, Yamaha Motoxracing non molla: il team ci sarà anche nel 2027
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La squadra italiana aveva pensato di lasciare il WorldSBK, ma alla fine ha deciso di continuare la sua avventura: annunciata anche la line-up.
Il team Yamaha Motoxracing sarà presente sulla griglia del Mondiale Superbike anche nel 2027. Il patron Sandro Carusi aveva valutato la possibilità di abbandonare il campionato, visti i risultati poco soddisfacenti raccolti, però ha scelto di andare avanti un altro anno: ovviamente, ha ottenuto delle rassicurazioni tecniche.

Superbike, Motoxracing con le Yamaha aggiornate

La squadra italiana avrà un supporto maggiore da parte di Yamaha, che fornirà delle R1 di ultima generazione che saranno guidate da Mattia Rato e Twan Smits, confermati per la stagione SBK 2027. Con un pacchetto tecnico più competitivo, entrambi dovrebbero riuscire a migliorare prestazioni e risultati.
Carusi spera di poter compiere un passo in avanti dopo delle stagioni complicate che lo avevano portato a pensare di mollare: “Gli aggiornamenti forniti da Yamaha rappresentano un segno di fiducia nel nostro progetto e ci danno ulteriore motivazione. Il nostro compito sarà quello di sfruttarli al meglio e offrire a entrambi i piloti le migliori condizioni possibili per ottenere risultati migliori”.

I risultati di Rato e Smits nel 2026

Sia Rato sia Smits erano dei rookie nel Mondiale Superbike. Il pilota italiano ha iniziato la stagione 2026 con Motoxracing e ha conquistato 3 punti. Anche se i risultati non sono stati entusiasmanti, il 21enne ha comunque compiuto miglioramenti nel corso del campionato e sarà interessante vedere se con una Yamaha R1 più aggiornata sarà in grado di alzare il suo livello.
Smits, invece, è subentrato a Bahattin Sofuoglu a partire dal round a Cremona. Aveva cominciato l'anno nel campionato Euro Moto, con quattro vittorie e sei podi nel 2026. Aveva già corso ad Assen da wild card, poi il 22enne olandese ha deciso di accettare la proposta di Carusi ed è passato al WorldSBK. Nel 2027 avrà anche lui una nuova chance e cercherà di sfruttarla.

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Team MotoXRacing

diMatteo Bellan

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