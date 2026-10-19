Ducati perde un team nel Mondiale Superbike: MGM annuncia l'addio

La squadra tedesca conferma che non sarà sulla griglia SBK nel 2027: dopo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, è arrivata anche una comunicazione ufficiale.

Il round del Mondiale Superbike a Jerez non è stato l'ultimo solo per Danilo Petrucci e (forse) per Alvaro Bautista, ma anche per il team MGM Racing. La formazione di Michael Galinski non farà parte della griglia 2027, anche se oggi non è chiaro se comunque sarà presente in un altro campionato motociclistico.

MGM saluta il WorldSBK

Le voci sono vere: dopo 6 anni stiamo dicendo addio al WorldSBK! È stato un capitolo fantastico, travolgente, interessante e intenso nei libri di MGM e siamo grati a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile". Stamattina è arrivato l'annuncio tramite la pagina ufficiale Instagram di MGM Racing: "".

Correre nel Mondiale Superbike comporta un impegno finanziario notevole, il supporto di sponsor munifici diventa fondamentale per garantire la sostenibilità della stagione. Nel 2026 la squadra tedesca ha potuto contare su un title sponsor come Optical Express, fondamentale per mettere insieme il budget necessario per affrontare questo campionato. Per il 2027 non si sono create le condizioni per proseguire il percorso iniziato nel 2021, quando MGM era in partnership con Bonovo Action e schierava moto BMW. Dal 2025, con l'uscita di Bonovo, Galinski si è messo in proprio scegliendo Ducati.

Dopo la parentesi iniziale con Scott Redding, è stato ingaggiato Tarran Mackenzie, che nel 2026 ha alzato il livello delle sue prestazioni e dei suoi risultati con la nuova Panigale V4 R. Purtroppo, un infortunio a Donington Park gli ha fatto concludere anticipatamente la stagione. Negli ultimi round il posto del pilota scozzese è stato preso da Loris Baz, vecchia conoscenza del WorldSBK e anche di MGM. In attesa di guarire definitivamente, è trapelato che Mackenzie potrebbe tornare nel BSB

Superbike: Ducati con le stesse moto nel 2027?

Ducati perde un team, però non è detto che schiererà una Panigale V4 R in meno nel 2027. Infatti, il team Go Eleven è da settimane in trattativa per raddoppiare la propria presenza sulla griglia Superbike. Supportata dallo sponsor Pata e dagli altri partner, la squadra di Gianni Ramello sta cercando di finalizzare l'operazione.

Ad affiancare il confermatissimo Lorenzo Baldassarri dovrebbe essere uno tra Alessandro Delbianco e Albert Arenas. Il neo campione del mondo Supersport sembra essere in vantaggio sul due volte campione CIV Superbike. C'erano stati contatti anche per Danilo Petrucci, ma il pilota ternano è fuori dai giochi e pare stia valutando la possibilità di tornare nel MotoAmerica.