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Addio BMW e Mondiale Superbike: Danilo Petrucci in lacrime a Jerez

Superbike
di Matteo Bellan
Danilo Petrucci si asciuga le lacrime sul podio SBK a Jerez
Danilo Petrucci: le lacrime prima dell'addio a BMW e al Mondiale Superbike
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Non sta avendo il finale che avrebbe voluto, però Petrux è un lottatore e ha saputo farsi apprezzare nel WorldSBK: il suo 2027 è ancora da definire.
Nel 2025 era andato vicino a concludere il campionato al terzo posto, perso solo a causa di un infortunio, nel 2026 occupa un triste diciassettesimo posto nella classifica generale Superbike. Danilo Petrucci aveva voluto fortemente il trasferimento in un team ufficiale e pensava di poter scrivere una bella storia con BMW, pur consapevole di non poter replicare quanto fatto da Toprak Razgatlioglu. Per vari motivi non ci è riuscito e quello a Jerez rappresenta il suo ultimo round sia con il team sia nella categoria. Infatti, sembra essere sfumata la possibilità di rimanere sulla griglia con una Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven, che a breve sceglierà tra Alessandro Delbianco e Albert Arenas per affiancare il confermatissimo Lorenzo Baldassarri.

SBK, Petrucci commosso a Jerez

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Petrux vorrebbe tanto chiudere in maniera positiva la sua esperienza nel WorldSBK, però in Spagna le cose non si sono messe benissimo. Nella Superpole non è andato oltre il quindicesimo tempo e in Gara 1 non ha conquistato alcun punto, arrivando diciassettesimo al traguardo. Un sabato amaro e che non sembra dare grandi speranze in vista di Superpole Race e Gara 2, anche se il pilota ternano cercherà comunque di fare del suo meglio per mettere in pista delle prestazioni dignitose.
Al termine della giornata è salito in zona podio assieme al team ROKiT BMW Motorrad per salutare i tifosi prima di disputare la sua ultima domenica da pilota del Mondiale Superbike. Petrucci si è commosso e ha versato qualche lacrima, ha lasciato sfogare tutte le sue emozioni prima di affrontare gli ultimi chilometri in sella alla M 1000 RR.

Futuro nel MotoAmerica Superbike con Yamaha?

Sembrava avesse la possibilità di guidare una M 1000 RR anche nel 2027, però pare ormai saltata l'ipotesi di guidare per il team OrangeCat nel campionato MotoAmerica Superbike. Rimane in piedi comunque un'opzione di tornare negli USA, visto che il pilota umbro ha avuto contatti con il team Attack Performance. Da non scartare neppure il Mondiale Rally Raid (W2RC), dato che le esperienze fatte nel 2022 e nel 2025 gli sono rimaste nel cuore.

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Danilo Petrucci

diMatteo Bellan

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