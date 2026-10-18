CFMoto prende la sua custom per patente A2 e la trasforma in una bobber monoposto. La 450CL-C Bobber, è già in vendita in Australia e in Germania e in questi giorni arriva in Spagna come model year 2027 a 6.495 euro. Il listino italiano non è ancora stato comunicato.

L'ispirazione è dichiarata. Quando Triumph lanciò la Bonneville Bobber, il dettaglio che restò in testa a tutti fu la sella singola sospesa sopra il telaio, come se galleggiasse. Un'idea che ha fatto scuola e che il marchio cinese applica ora alla 450CL-C, il modello con cui ha debuttato nel segmento cruiser.

Cambia la parte che si vede

La base è la stessa, l'abito no. La sella singola poggia su un supporto in alluminio pressofuso ricavato da un solo pezzo, il parafango posteriore in lamiera stampata è lungo 760 mm, 20 cm più della versione standard, e la coda spoglia lascia in vista buona parte della meccanica. Il resto lo fanno il serbatoio dalle forme classiche, il faro tondo a LED e il doppio scarico.

La sella sale a 715 mm, contro i 690 della 450CL-C normale: un aumento contenuto, che permette comunque di toccare terra senza acrobazie. Il peso dichiarato scende invece a 177 kg, quattro in meno della sorella.

Motore e ciclistica già noti

Sotto il vestito nessuna sorpresa. Il bicilindrico parallelo da 449 cm³ raffreddato a liquido, con albero motore a 270°, eroga 41 CV a 8.000 giri e 42 Nm a 6.250: numeri che rientrano nei limiti della patente A2 senza bisogno di depotenziamenti. Il cambio è a sei marce con frizione antisaltellamento, la trasmissione finale è a cinghia, meno impegnativa della catena sul fronte manutenzione e coerente con l'impostazione custom.

Il telaio è in tubi d'acciaio, con forcella a steli rovesciati da 37 mm, monoammortizzatore regolabile nel precarico e cerchi da 16" su entrambi gli assi. Davanti lavora un disco da 320 mm con pinza radiale J.Juan a quattro pistoncini, dietro un disco da 220 mm. Di serie ci sono ABS, controllo di trazione, luci full LED e strumento TFT tondo da 3,6 pollici, collegabile allo smartphone con l'app CFMoto Ride.

La partita del prezzo