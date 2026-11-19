Casco al sicuro con un click: ecco il nuovo antifurto HelmoLock visto a EICMA 2026Novità
Basta ingombri: ecco HelmoLock, il lucchetto avvolgibile per casco visto a EICMA 2026. Dettagli e come funziona.
Il lucchetto avvolgibile integrato per casco esiste e s'è visto all'EICMA 2026. Si è fatto notare HelmoLock, un compatto blocca-casco in alluminio da fissare al manubrio con una cinghia d'acciaio estraibile che si riavvolge automaticamente premendo un pulsante. Un innovativo sistema antifurto integrato e permanente per caschi, giacche e zaini, sviluppato dalla startup finlandese HelmoLock Oy fondata da due motociclisti, Simon Sjöberg e Samuel Säily, e svelato al Salone di Milano.
Come funziona
- Estrazione e blocco automatico: il dispositivo integra una cinghia retrattile rinforzata in acciaio lunga 70 cm. Basta estrarre la cinghia, farla passare nella mentoniera del casco (o nelle maniche della giacca) e inserirla nella sede di chiusura per far scattare il blocco automatico a click.
- Riavvolgimento rapido: per aprire l'antifurto si usa la chiave dedicata (protetta da un coperchio antipolvere). Una volta sbloccata la fibbia, basta tenere la cinghia e premere un pulsante sul guscio per farla riavvolgere completamente all'interno del dispositivo.
- Supporto magnetico: quando la cinghia è completamente ritratta, la fibbia terminale rimane saldamente ancorata al corpo del lucchetto tramite un supporto magnetico, evitando vibrazioni o rumori durante la guida.
Montaggio e compatibilità
- Fissaggio universale: viene fornito con una staffa e adattatori regolabili per montarlo su quasi tutti i tubolari della moto con diametri standard da 22,2 mm, 25,4 mm, 28,6 mm e 31,8 mm.
- Posizionamento flessibile: l'angolo di montaggio regolabile consente di fissarlo sul manubrio, sui traversini, sui telai a traliccio, sui paramotori tubolari o sui telaietti posteriori di moto di marchi come BMW, Yamaha, KTM, Honda, Ducati, Kawasaki e Husqvarna.
- Viti antimanomissione: il fissaggio alla moto avviene tramite bulloni Security Torx con perno centrale antimanomissione (chiave inclusa nella confezione) per impedire che il blocco venga smontato con normali attrezzi.
Specifiche tecniche e prezzo
- Materiali e dimensioni: il guscio esterno e il collare di montaggio sono realizzati in alluminio nero con dettagli argento. Misura 105 × 76 mm e pesa circa 440 grammi.
- Prezzo e disponibilità: HelmoLock è disponibile in pre-ordine sul portale ufficiale ufficiale al prezzo di 89,90 €. La spedizione dei primi ordini dalla Finlandia (inclusa l'Italia) è prevista a partire da dicembre 2026.
Punti di forza e limiti
- Praticità quotidiana: permette di non dover portare con sé lucchetti voluminosi nello zaino o nel sottosella, risultando sempre pronto per brevi soste.
- Resistenza al taglio: la cinghia rinforzata in acciaio offre un'ottima protezione contro i furti opportunistici, pur restando un deterrente pensato per soste brevi rispetto a catene cementate pesanti
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