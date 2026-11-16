Sherco lancia la sua prima motocross: com'è fatta la grintosa 85 SHX

Sherco apre una nuova era nel Motocross : presentata a EICMA 2026 la 85 SHX, minicross di fascia alta pronta per la pista. I dettagli.

Sherco, casa francese specializzata in enduro, trial e rally, che ad EICMA 2026 ha svelato ufficialmente la sua prima moto per questa specialità, la Sherco 85 SHX. Una minicross di fascia alta, due tempi a carburatore con la novità dell'avviamento elettrico, dotazione tecnica "pronto gara", ma non solo, come vi diremo meglio a seguire. Un modello che segna un debutto storico e apre la strada alla gamma motocross del marchio, con un futuro arrivo anche di cilindrate come la 125cc o la 65cc. Di seguito ecco tutti i dati resi noti al momento della presentazione al Un nuovo nome che si inserisce tra i tanti marchi impegnati nel Motocross. È, casa francese specializzata in enduro, trial e rally, che ad EICMA 2026 ha svelato ufficialmente la sua prima moto per questa specialità, la. Una minicross di fascia alta, due tempi a carburatore con la novità dell'avviamento elettrico, dotazione tecnica "pronto gara", ma non solo, come vi diremo meglio a seguire. Un modello che segna un debutto storico e apre la strada alla gamma motocross del marchio, con un futuro arrivo anche di cilindrate come la 125cc o la 65cc. Di seguito ecco tutti i dati resi noti al momento della presentazione al Salone di Milano

Le caratteristiche della Sherco 85 SHX

-> Propulsore: monocilindrico 2 tempi da 84,9 cc raffreddato a liquido, alimentato da un carburatore Keihin PWK da 28 mm e dotato di scarico SPES

-> Valvola elettronica: la valvola di scarico a controllo elettronico regola l'erogazione in base ai giri, rendendo il motore più gestibile ai bassi e medi regimi

-> Avviamento elettrico: batteria leggera Skyrich

-> Trasmissione: cambio a 6 marce abbinato ad una frizione multidisco a diaframma con comando idraulico

-> Telaio: semi-perimetrale in acciaio al cromo-molibdeno con piastre di sterzo ricavate dal pieno (CNC)

-> Sospensioni: forcella idraulica da 43 mm regolabile (circa 278-280 mm di escursione) e monoammortizzatore posteriore multiregolabile con leveraggio progressivo (290 mm di escursione)

-> Freni: impianto Brembo con dischi Galfer (240 mm anteriore e 220 mm posteriore)

-> Ruote: cerchi Excel in alluminio, disponibili in due configurazioni per adattarsi all'altezza del pilota: ruote basse (16" ant. / 14" post.) e ruote alte (19" ant. / 17" post.)

-> Serbatoio: capacità 5,5 litri

L'arrivo nei concessionari della Sherco 85 SHX è previsto per la seconda metà del 2027. Non sono stati ancora resi noti i prezzi, né peso a secco, potenza, coppia, altezza sella e interasse: la casa francese li pubblicherà più avanti, in prossimità alla data di lancio del modello.