Stessa moto, stesso cognome, due stagioni opposte. Dopo 20 dei 22 Gran Premi del calendario MotoGP, Alex Marquez è il pilota che è finito più volte a terra: 23 cadute con la Ducati del team Gresini. Il fratello Marc, leader del Mondiale con la Ducati ufficiale, si è fermato a 14. Nove scivolate di differenza in famiglia.

Il dato emerge dalle statistiche stagionali sulle cadute, pubblicate da Speedweek . Numeri che raccontano un lato meno visibile del campionato: se Marc ha costruito la sua corsa al vertice anche sulla regolarità, il minore dei Marquez ha pagato un conto molto più salato in termini di errori e rischi.

L'unico oltre quota 20

Nessun altro pilota della classe regina ha superato la soglia delle 20 cadute. Alle spalle di Alex c'è Jack Miller con la Yamaha del team Pramac, a quota 19, una stagione già difficile di suo per l'australiano. Più indietro si trovano Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), appaiati a 18. Ecco i piloti più "scivolosi" della MotoGP:

Alex Marquez (Gresini Ducati): 23 Jack Miller (Pramac Yamaha): 19 Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM): 18 Diogo Moreira (LCR Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Joan Mir (Honda): 16 Marc Marquez (Ducati): 14

Nel conteggio complessivo, la MotoGP ha registrato finora 302 cadute. La Moto3 non è lontana, con 293, mentre la Moto2 si ferma a 245. In totale le tre classi arrivano a 840. Il confronto diretto però va preso con le pinze: la classe regina ha in più la Sprint ogni weekend, mentre la Moto3 schiera più piloti. I numeri assoluti, da soli, non dicono quale categoria cada di più in rapporto al tempo passato in pista.

Austin, il weekend nero

Se si guarda ai singoli Gran Premi, un circuito spicca su tutti. Ad Austin, sommando MotoGP, Moto2 e Moto3, i piloti sono caduti 72 volte. All'estremo opposto ci sono Mugello e Lusail, con 22 cadute ciascuno: il tracciato texano ha quindi fatto registrare più del triplo degli incidenti, e anche sommando i due weekend più tranquilli si resta 28 cadute sotto Austin.

Nelle classi minori i valori individuali sono più bassi rispetto a quelli di Alex Marquez e Miller. In Moto3 comanda Hakim Danish con 18 cadute, seguito da Guido Pini e Cormac Buchanan a 17. In Moto2 Mario Aji e Collin Veijer sono in testa a quota 15, con Aron Canet subito dietro a 14.

Mancano ancora Portimao e Valencia prima della fine della stagione: due weekend in cui la classifica può ancora muoversi, e in cui Alex Marquez proverà a chiudere l'anno senza allungare un primato che nessun pilota vorrebbe.