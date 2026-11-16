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MotoGP, Alex Marquez re delle cadute: 23 scivolate, nove in più di Marc

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Alex Marquez ha il poco invidiabile record delle cadute
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Stessa moto, stesso cognome, due stagioni opposte. Dopo 20 dei 22 Gran Premi del calendario MotoGP, Alex Marquez è il pilota che è finito più volte a terra: 23 cadute con la Ducati del team Gresini. Il fratello Marc, leader del Mondiale con la Ducati ufficiale, si è fermato a 14. Nove scivolate di differenza in famiglia.
Il dato emerge dalle statistiche stagionali sulle cadute, pubblicate da Speedweek. Numeri che raccontano un lato meno visibile del campionato: se Marc ha costruito la sua corsa al vertice anche sulla regolarità, il minore dei Marquez ha pagato un conto molto più salato in termini di errori e rischi.

L'unico oltre quota 20

Nessun altro pilota della classe regina ha superato la soglia delle 20 cadute. Alle spalle di Alex c'è Jack Miller con la Yamaha del team Pramac, a quota 19, una stagione già difficile di suo per l'australiano. Più indietro si trovano Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM), appaiati a 18. Ecco i piloti più "scivolosi" della MotoGP:
  1. Alex Marquez (Gresini Ducati): 23
  2. Jack Miller (Pramac Yamaha): 19
  3. Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM): 18
  4. Diogo Moreira (LCR Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Joan Mir (Honda): 16
  5. Marc Marquez (Ducati): 14
Nel conteggio complessivo, la MotoGP ha registrato finora 302 cadute. La Moto3 non è lontana, con 293, mentre la Moto2 si ferma a 245. In totale le tre classi arrivano a 840. Il confronto diretto però va preso con le pinze: la classe regina ha in più la Sprint ogni weekend, mentre la Moto3 schiera più piloti. I numeri assoluti, da soli, non dicono quale categoria cada di più in rapporto al tempo passato in pista.
Alex Marquez è caduto 23 volte in questo 2026

Austin, il weekend nero

Se si guarda ai singoli Gran Premi, un circuito spicca su tutti. Ad Austin, sommando MotoGP, Moto2 e Moto3, i piloti sono caduti 72 volte. All'estremo opposto ci sono Mugello e Lusail, con 22 cadute ciascuno: il tracciato texano ha quindi fatto registrare più del triplo degli incidenti, e anche sommando i due weekend più tranquilli si resta 28 cadute sotto Austin.
Nelle classi minori i valori individuali sono più bassi rispetto a quelli di Alex Marquez e Miller. In Moto3 comanda Hakim Danish con 18 cadute, seguito da Guido Pini e Cormac Buchanan a 17. In Moto2 Mario Aji e Collin Veijer sono in testa a quota 15, con Aron Canet subito dietro a 14.
Mancano ancora Portimao e Valencia prima della fine della stagione: due weekend in cui la classifica può ancora muoversi, e in cui Alex Marquez proverà a chiudere l'anno senza allungare un primato che nessun pilota vorrebbe.

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