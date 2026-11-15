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Óscar Haro la spara grossa su Bezzecchi: «È un miracolo che non abbia buttato giù Marquez»

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Bezzecchi ha rischiato di stendere Marquez in Qatar
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Per Óscar Haro non ci sono dubbi: il contatto della Sprint di Lusail l'ha cercato Marco Bezzecchi, e Marc Marquez ha rischiato grosso. L'ex uomo del team LCR Honda, ospite del canale YouTube di Nico Abad insieme a Diego Lacave, ha passato al setaccio il GP del Qatar. Ne esce un giudizio netto sul pilota Aprilia e un elogio quasi senza riserve per il numero 93 della Ducati.
Ormai la MotoGP è un melodramma e gli spazi social sono occupati da personaggi, anche ex del paddock, che non fanno informazione, ma spettacolo. In questa selva di commenti più o meno autorevoli, chi la spara più grossa ha il seguito maggiore.
Il weekend di Doha ha spostato gli equilibri del Mondiale: Marquez ha vinto la Sprint del sabato e chiuso secondo la gara della domenica, vinta proprio da Bezzecchi. Ora lo spagnolo ha 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 sul riminese, come abbiamo raccontato in La ricetta di Marc Marquez per il Mondiale: il sabato vale oro.

«È fisica»: l'atto d'accusa a Bezzecchi

Il passaggio più duro riguarda l'episodio del sabato, quando Bezzecchi è caduto dopo aver toccato Marquez nel tentativo di sorpassarlo. Secondo Haro, l'italiano ha impostato una traiettoria impossibile: "Quello che capisco io è che Marc vede la caduta di Bezzecchi e pensa: 'Ma dove va? Non puoi infilarti così in una curva'. Fa un ingresso in curva che, se lo fai a velocità più bassa, è possibile che la moto giri, ma alla velocità a cui arrivavano i quattro piloti era impossibile. È fisica, Bezzecchi è così all'interno che il vero miracolo è che non abbia buttato giù Marc".
Anche la dinamica della caduta, per il madrileño, conferma la sua lettura: "Quando Marc lo tocca e gli scatta l'airbag, cade perché la moto non ha più angolo". In sostanza, Bezzecchi avrebbe gestito male il fine settimana nonostante il successo della domenica.

La benzina, il tallone d'Achille dell'Aprilia

Haro ha poi spiegato perché Marquez, nella gara lunga, sembrava in difficoltà nei primi giri. Tutta strategia, a suo dire: "Marc è uno che sa leggere le gare. Lo vediamo partire nella gara lunga e non spinge, e cominciamo a pensare che abbia qualcosa, che non vada. Ma lui è così furbo che dice: 'Aspetto sei o sette giri che la gomma posteriore non abbia così tanto grip'". Con meno carburante e meno peso, lo spagnolo smette di rovinare l'anteriore e parte all'inseguimento.
A Lusail il fattore pista pesa parecchio: la sabbia del deserto costringe le squadre a montare piccoli filtri di carta per proteggere valvole, aspirazione e iniezione, mentre il tanto grip al posteriore carica molto l'avantreno. Ed è qui che, secondo Haro, entra in gioco il punto debole delle moto di Noale: "Sa che le Aprilia hanno motori che vanno molto forte, ma consumano anche più delle Ducati. Per questo aspetta il suo momento e sa quando deve iniziare a spingere. I piloti Aprilia pensano di dover scappare e spaccare la gara prima che Marc li raggiunga, ma finiscono per restare senza benzina. Se ci fossero stati due giri in più, Marc avrebbe raggiunto Bezzecchi".

Un secondo posto che pesa come una vittoria

La lettura di Haro si allinea a quella di Gigi Dall'Igna, che considera il secondo posto di Doha il risultato più importante del 2026 per Marquez. Con due round ancora da disputare, la sensazione è che il Mondiale sia sempre più nelle mani del pilota Ducati. A Bezzecchi resta la vittoria della domenica, ma anche una caduta del sabato che continuerà a far discutere.
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Marco Bezzecchi

diElisabetta Lubrani

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