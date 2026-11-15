La ricetta di Marc Marquez per il Mondiale: il sabato vale oro

Il campionato MotoGP si avvia verso la fine, con Marc Marquez che vanta un vantaggio di 60 punti in classifica su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi. Il fuoriclasse della Ducati ha messo a segno una rimonta di oltre cento punti dal leader, grazie al recupero dall'infortunio al braccio destro. E ai punti guadagnati nelle gare Sprint.

Marquez e il Mondiale "sprint"

Il fenomeno di Cervera ha fatto la differenza rispetto ai rivali dell'Aprilia nelle giornate di sabato, vincendo dieci Sprint in venti Gran Premi. Ha totalizzato ben 164 punti nelle sfide veloci (con una percentuale di successo del 50%), rispetto ai 119 di 'Martinator' e agli 80 punti del 'Bez'. La sua prima vittoria è arrivata a Goiania, in Brasile, quando Marc non era al meglio della forma, ma ha saputo sfruttare al meglio una sessione condizionata dalla pioggia.

Due Gran Premi dopo, sul circuito di Jerez, ha aggiunto altri 12 punti nella MotoGP Sprint, nonostante la caduta nella gara domenicale. È stato proprio in questo periodo, tra aprile e giugno, che Marquez sembrava essere uscito dalla lotta per il titolo , non riuscendo a concludere le gare in modo convincente e soffrendo di dolori che hanno richiesto un intervento chirurgico. In Ungheria, è tornato alla ribalta dopo tre gare di digiuno, vincendo sia la Sprint che la Gara, ottenendo la sua prima tripletta stagionale con 37 punti.

La rimonta parte dal Balaton

Dopo essere tornato ai vertici al Balaton Park, ha firmato un'altra doppietta al Sachsenring. Ad Aragon ha incassato un alto 37 punti (12+25). Lo stesso scenario si è ripetuto a Misano, dove Marc Marquez ha siglato la quarta doppietta. In Austria, il pilota della Ducati non ha avuto il suo weekend migliore, anche se, come aveva fatto su altri circuiti, è riuscito a salvare il GP nella gara sprint, arrivando secondo dietro a Martin. Nel successivo Gran Premio in Giappone, Marquez ha nuovamente conquistato 37 punti.

Nel tour asiatico della MotoGP, il pilota 93 ha ipotecato il titolo mondiale, sfruttando la Sprint su piste dove non partiva da favorito. Ad esempio, in Indonesia, è arrivato sesto nella gara lunga, ma ha comunque vinto la gara del sabato, aggiungendo 7 punti al vantaggio di Martín e 12 a quello di Bezzecchi , che è caduto e ha vinto domenica. In Australia, Marc ha vinto di nuovo, guadagnando altri 12 punti su Jorge, caduto e fratturatosi il polso, mentre la gara di domenica è stata annullata. In Malesia, Marc è arrivato secondo sabato, dietro a Pedro Acosta, pur essendo davanti a Bezzecchi e Martin. Ha vinto anche la gara lunga, questa volta conquistando la vittoria e presentandosi al campionato con Bezzecchi in sesta posizione.

La sferzata decisiva in Qatar