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Fantic entra tra le sportive stradali con Imola 125 e 500: tutti i dettagli

Novità
di Diana Tamantini
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Fantic Imola 125 e 500, le sportive debuttano a EICMA 2026: ecco schede tecniche, prezzi e arrivo in concessionaria.
Da un concept/prototipo del 2023, ecco ora la gamma ufficiale e definitiva. Fantic debutta nel segmento delle moto stradali sportive con i suoi modelli Imola, 125 e 500, svelati in occasione dell'EICMA 2026 (assieme all'addio momentaneo al Mondiale Motocross) e che arriveranno effettivamente nei concessionari il prossimo maggio 2027. Una gamma senza "antenati", a differenza dello storico modello Caballero, ma che è nata completamente da zero dall'esperienza maturata dal marchio nelle competizioni in pista.

Una storia lunga 

Come accennato, è stato un percorso piuttosto lungo prima di avere le versioni definitive. La prima comparsa di "Imola" era appunto solamente un concept mostrato in occasione dell'EICMA 2023: un punto di partenza quindi verso il mondo delle stradali sportive, come Fantic aveva fatto ben intendere. Nel 2024 ecco la prima anteprima di serie, una versione quasi definitiva, ma il cui arrivo sul mercato è poi stato rinviato per la ristrutturazione interna. Il marchio lombardo-veneto non ha preso parte all'edizione 2025 del Salone di Milano, quest'anno il ritorno e con la gamma definitiva di produzione. Due modelli disponibili nelle colorazioni Factory White (bianco, rosso e blu) e Racing Black (nero e rosso). Fantic Imola 500 al prezzo di listino di 6.990 euro, mentre Fantic Imola 125 costerà 5.990 euro. Di seguito le schede tecniche.

Fantic Imola 125 

Motore: Monocilindrico 4 tempi Minarelli, raffreddato a liquido
Cilindrata: 124,66 cc (alesaggio 52 mm x corsa 58,7 mm)
Distribuzione: Monoalbero (SOHC) a 4 valvole con fasatura variabile VVA (Variable Valve Actuation)
Potenza e Omologazione: 15 CV (11 kW) a 10.250 giri/min (limite per patente A1 e B), Euro 5+
Alimentazione: Iniezione elettronica con corpo farfallato da 30 mm
Trasmissione: Cambio meccanico a 6 marce con frizione antisaltellamento multidisco in bagno d'olio
Telaio: Struttura mista con traliccio anteriore in tubi d'acciaio, piastre laterali in alluminio forgiato e telaietto posteriore removibile
Forcellone: In alluminio con capriata di rinforzo inferiore
Sospensione anteriore: Forcella Fantic FRS a steli rovesciati da 41 mm
Sospensione posteriore: Monoammortizzatore Fantic FRS regolabile nel precarico
Freno anteriore: Disco singolo da 320 mm con pinza radiale
Freno posteriore: Disco da 230 mm
Cerchi: In alluminio a 5 razze da 17 pollici
Pneumatici: Pirelli Diablo Rosso IV (110/70-17 all'anteriore; 150/60-17 al posteriore)
Lunghezza/Interasse/Altezza sella: 1996 mm / 1355 mm / 810 mm
Capacità serbatoio: 12 litri
Peso a secco: 130 kg
Strumentazione: Display TFT a colori da 5 pollici e fari full LED
Sistemi di assistenza: ABS di serie (con versione ABS Cornering disponibile come optional)
Mappature: Riding mode Street e Track

Fantic Imola 500 

Motore: Monocilindrico 4 tempi Minarelli MM460, raffreddato a liquido
Cilindrata: 463 cc (alesaggio 96 mm x corsa 64 mm)
Distribuzione. Bialbero (DOHC) a 4 valvole con bilancieri a dito
Potenza e Omologazione: Prossima al limite per patente A2 (35 kW / circa 47-48 CV), Euro 5+
Regime massimo: Fino a 10.500 giri/min
Alimentazione: Iniezione elettronica con comando Ride-by-Wire, airbox e collettore di scarico dedicati
Frizione: Antisaltellamento
Telaio: Struttura mista con traliccio in acciaio, piastre laterali in alluminio forgiato e telaietto posteriore removibile
Forcellone: In alluminio con capriata di rinforzo
Sospensione anteriore: Forcella a steli rovesciati Fantic FRS TRACK43 da 43 mm completamente regolabile (escursione 130 mm)
Sospensione posteriore: Monoammortizzatore Fantic FRS TRACK14 completamente regolabile (incluso interasse)
Ergonomia: Semimanubri regolabili
Freno anteriore: Disco singolo da 320 mm con pinza radiale ByBre
Freno posteriore: Disco da 230 mm
Cerchi: In alluminio a 5 razze da 17 pollici
Pneumatici: Pirelli Diablo Rosso IV (110/70-17 all'anteriore; 150/60-17 al posteriore)
Lunghezza/Interasse/Altezza sella: 1996 mm / 1372 mm / 810 mm
Capacità serbatoio: 12 litri
Peso a secco: 150 kg
Strumentazione: Display TFT a colori
Sistemi di assistenza: Piattaforma inerziale IMU con ABS Cornering a doppio canale e controllo di trazione (TC)
Mappature: Riding mode dedicati (Street, Track)

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