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ZXMOTO nel mirino dei ladri: il caso EICMA diventa uno scontro politico

Storie di Moto
di Diana Tamantini
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Furti allo stand ZXMOTO durante EICMA 2026: spariscono pezzi dalle moto e la Cina attacca la sicurezza italiana.
ZXMOTO vittima di furti durante l'EICMA 2026: una brutta pagina di cronaca a conclusione del prestigioso Salone di Milano, rimbalzata su tutti i quotidiani cinesi negli ultimi giorni. Il bottino riguarda ad esempio tappi dell’olio, del radiatore e del serbatoio, serrature, addirittura specchietti retrovisori. La denuncia è arrivata dalla stessa azienda cinese, che ha accusato il secondo episodio di questo tipo in poche settimane: il precedente è l'evento del Mondiale Supersport a Cremona, in cui erano spariti sei zaini del personale, a cui sono seguiti un comunicato ufficiale e la denuncia alle autorità competenti. I quotidiani cinesi si sono scatenati, attaccando pesantemente l'Italia e più in generale il sistema di sicurezza occidentale.

La Cina all'attacco dell'Italia 

Pezzi smontati dalle moto in esposizione e portati via, come riportano i quotidiani in patria. Addirittura il fondatore di ZXMOTO, l'ex pilota ed imprenditore Zhang Zue ha pubblicato un video sui social per avvertire gli altri espositori ed in seguito ha ripreso l'argomento, portando alla luce i furti sempre più frequenti e spiegando che in futuro tutti i componenti delle moto saranno fissati con serrature e cavi metallici. Una vicenda che chiaramente non può farci piacere, ma che in Cina è diventato un vero caso politico, visto che l'attacco più pesante è arrivato dal Global Times, quotidiano del gruppo editoriale del People’s Daily, organo del Partito comunista cinese.
Per quanto la redazione si affretti a ribadire di non condividere, fin dal titolo viene citato un modo di dire diffuso sui social cinesi, poco lusinghiero per l'Italia e non solo, visto che suona così: “Se non c'è furto, non è l'Italia. Se non c'è rapina, non è la Francia. La Gran Bretagna ha sia il furto che la rapina, mentre l'America aggiunge un paio di colpi di pistola”. Si parte chiaramente dall'Italia per denunciare la vicenda al salone milanese, per poi allargare la questione, affermando che dipende tutto da una giustizia troppo lenta e inefficiente, prendendo a paragone invece il modello cinese, secondo il quotidiano molto più efficiente di quello dei paesi occidentali. Infine, un invito a Europa e Stati Uniti ad andare in Cina e ad imparare dalla sua esperienza. Vedremo se arriveranno risposte dagli "inefficienti" paesi occidentali...

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diDiana Tamantini

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