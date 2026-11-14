Diciotto punti in un'intera stagione. È il magro bottino di Toprak Razgatlioglu nel suo primo anno in MotoGP, un debutto che il turco non potrà nemmeno provare a raddrizzare: dopo la caduta del 10 ottobre in Indonesia e l'operazione alla spalla, il suo 2026 è finito in anticipo.

A spiegare perché il tre volte iridato della Superbike sia finito così indietro è Stefan Bradl, che in un'intervista a SPEEDWEEK.com parla di una spirale negativa da cui è difficile uscire.

Il tedesco non punta il dito solo sulla moto. Secondo lui basta un piccolo scarto tra uomo e mezzo per innescare un effetto a catena, amplificato dalla pressione esterna.

Il momento sbagliato, la Yamaha sbagliata

Il salto di categoria è arrivato in una stagione di transizione: il 2026 è l'ultimo anno delle 1000 cc, delle gomme Michelin e di soluzioni come i dispositivi per regolare l'altezza della moto. In più la Yamaha non ha offerto una base competitiva. Nella classifica costruttori la casa di Iwata è ultima e staccata, con poco più della metà dei punti della Honda, penultima.

"Se la combinazione tra pilota e materiale non funziona anche solo per qualche punto percentuale, sei tagliato fuori", spiega Bradl. "A quel punto non riesci a combinare nulla e tutto il contorno diventa controproducente. L'attenzione è enorme, i media iniziano a fare domande e le influenze negative sono grandi. In un attimo ti ritrovi in una spirale molto sgradevole, senza contare che anche la prestazione in sella non è all'altezza."

Lo stile da Superbike non basta

Molti colleghi della MotoGP avevano previsto che la guida spettacolare di Toprak, con lo stoppie a ogni ingresso di curva, non avrebbe pagato sui prototipi. Phil Marron, suo capotecnico per anni in Kawasaki, Yamaha e BMW, sosteneva invece che il suo punto di forza più grande fosse la capacità di adattarsi. Lo stesso Razgatlioglu ha ammesso di non esserci riuscito con le Michelin, e per questo ripone grandi speranze nel 2027, quando arriverà la Pirelli come fornitore unico.

Per Bradl il nodo è la complessità del mezzo. "Una MotoGP è nettamente più complessa. Lui ha uno stile tutto suo, piuttosto estremo. In MotoGP questo non funziona più, perché le moto sono costruite e messe a punto in modo che tu arrivi abbastanza in fretta a tempi sul giro ragionevoli, ma questo non ti porta ancora risultati. Lo si è visto adesso anche con Jake Dixon in Qatar. Contano tante cose come la gestione delle gomme e la strategia di gara, temi più decisivi della pura velocità del pilota. Perché quella non riesci nemmeno a sfruttarla con ciò che hai a disposizione."

Il modello, per il tedesco, resta uno solo: "Un maestro in quest'arte è Marc Marquez, che con la sua abilità e il suo talento si è adattato e reinventato continuamente, con una perfezione che non si era mai vista prima."

Per Toprak la stagione è già chiusa. La vera prova arriverà nel 2027, con moto e gomme nuove: lì si capirà se il problema era il pacchetto o un adattamento che in MotoGP non è mai arrivato.