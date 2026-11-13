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Forfait Yamaha in Qatar, niente sanzioni sportive: la FIM smentisce il MotoGP Group

MotoGP
di Matteo Bellan
Fabio Quartararo e Alex Rins guidano le Yamaha M1 MotoGP in pista
MotoGP: quali conseguenze per Yamaha dopo il forfait in Qatar?
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La casa di Iwata ha saltato la tappa a Lusail ed erano state annunciate delle conseguenze non specificate: Viegas, presidente FIM, ha fatto chiarezza sul tema.
Il Gran Premio del Qatar 2026 si è disputato regolarmente e non ci sono stati intoppi per i team MotoGP, Moto2, Moto3 e per tutto il personale coinvolto nell'evento, ma la decisione di Yamaha di non prenderne parte con le proprie squadre MotoGP rimane da rispettare assolutamente. Nello scorso weekend è andato tutto bene e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, però rimane il fatto che è stato deciso di correre un rischio, perché né il MotoGP Group né alcuna autorità del Qatar potevano garantire al 100% che non sarebbe successo nulla al Lusail International Circuit e negli altri luoghi frequentati dal "carrozzone" del Motomondiale.

MotoGP, Yamaha evita sanzioni? 

Dopo l'annuncio di Yamaha sulla decisione di non partecipare al GP in Qatar, c'era stata una risposta da parte del MotoGP Group con un comunicato che faceva intendere chiaramente che ci sarebbero state delle conseguenze: "Oltre alle implicazioni contrattuali della decisione di Yamaha per i suoi accordi con la MotoGP e l’IRTA - si leggeva - la mancata partecipazione di Yamaha comporta anche implicazioni sportive, le cui eventuali conseguenze saranno gestite dalla FIM in conformità con il regolamento del campionato".
Il potere di infliggere sanzioni era nelle mani della Federazione Internazionale, il cui presidente Jorge Viegas ha però chiarito ai colleghi di AS che non ci sarà alcuna azione nei confronti della casa di Iwata: "Il comunicato stampa di Dorna, non quello della FIM, era errato perché affermava che potevano essere imposte sanzioni sportive, il che non è vero. Da parte della FIM non ne abbiamo e un pilota che non partecipa a una gara non è soggetto a sanzioni sportive al momento. Forse in futuro modificheremo le norme, ma ad oggi non ne disponiamo".
Il dirigente portoghese è stato netto nell'affermare che il regolamento FIM non prevede la possibilità di applicare una penalità sportiva a Yamaha per la decisione di non recarsi in Qatar: "L’unica sanzione prevista deriva dal contratto tra Dorna e i costruttori - spiega Viegas -. I costruttori e le squadre sono tenuti ad schierare due piloti in ogni gara. Se non sono in grado di farlo, devono ricorrere a un pilota sostitutivo. Ma si tratta di un contratto commerciale. La FIM non fa parte di questo contratto, nel nostro codice disciplinare non vi è alcuna disposizione che preveda sanzioni in caso di assenza di un pilota".
AS ha rivelato che questa settimana Paolo Pavesio, managing director Yamaha, ha incontrato a Madrid i membri del MotoGP Group per parlare delle conseguenze dell'assenza a Lusail con i team MotoGP (il team Moto2 era presente con Izan Guevara). Come punizione, la casa giapponese dovrà versare una somma di denaro all'ex Dorna, che verrà distribuita tra gli altri team partecipanti in Qatar. Niente sanzione sportiva, dunque, solo una di carattere economico.

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diMatteo Bellan

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