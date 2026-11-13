MotoGP 2027, come cambieranno le moto con il nuovo regolamento tecnico

Il 2027 porterà modifiche importanti nel campionato mondiale MotoGP. I nuovi regolamenti riguarderanno motori, aerodinamica, carburanti e dispositivi elettronici. L'obiettivo degli organizzatori è contenere le velocità massime, migliorare la sicurezza e ridurre alcune differenze tecniche che negli ultimi anni hanno influenzato le gare. Per i costruttori sarà necessario ripensare diversi componenti delle motociclette, mentre i piloti dovranno modificare alcune abitudini di guida.

Le novità interesseranno anche il modo in cui gli appassionati seguiranno il campionato. Chi consulta notizie sportive attraverso varie piattaforme digitali, passando talvolta da contenuti su SpinSahara Casino ad approfondimenti sui motori, troverà numerosi aspetti tecnici da conoscere. La riduzione della cilindrata e le limitazioni aerodinamiche, in particolare, potrebbero modificare il comportamento delle moto nelle curve, in frenata e durante i sorpassi.

Motori da 850 cc al posto dei 1000 cc

La modifica principale riguarda la cilindrata. Dal 2027 i propulsori passeranno dagli attuali 1000 cc a 850 cc. Il regolamento manterrà l'architettura a quattro cilindri e il ciclo a quattro tempi, ma ridurrà l'alesaggio massimo da 81 a 75 millimetri.

Questa scelta dovrebbe limitare la potenza disponibile e contribuire alla riduzione delle velocità massime. Negli ultimi anni le MotoGP hanno raggiunto prestazioni elevate, soprattutto sui circuiti caratterizzati da rettilinei lunghi. Gli organizzatori intendono contenere questa crescita senza modificare radicalmente la natura delle competizioni.

La minore cilindrata richiederà interventi sulla progettazione interna dei propulsori. Gli ingegneri dovranno studiare nuove soluzioni per la combustione, la distribuzione e la gestione della coppia. Anche la risposta dell'acceleratore potrebbe cambiare.

Un motore più piccolo non significa necessariamente una moto semplice da guidare. I tecnici cercheranno comunque prestazioni elevate, lavorando sull'efficienza e sulla capacità di sfruttare la potenza disponibile. La configurazione finale influenzerà soprattutto l'uscita dalle curve lente e le accelerazioni.

Nuovi limiti per lo sviluppo dei propulsori

Il regolamento interverrà anche sul numero di motori che ogni pilota potrà utilizzare durante la stagione. Con un calendario fino a venti Gran Premi, il limite ordinario scenderà a sei unità. Per un campionato di ventuno o ventidue appuntamenti, il tetto salirà a sette.

Questa restrizione aumenterà l'importanza della durata meccanica. I progettisti dovranno trovare un equilibrio tra prestazioni, affidabilità e consumi. Un componente che offre vantaggi durante una singola gara potrebbe risultare poco conveniente se richiede sostituzioni frequenti.

I costruttori dovranno inoltre considerare le diverse caratteristiche dei circuiti. Alcuni tracciati richiedono accelerazioni continue, altri impongono lunghi periodi con il motore vicino al regime massimo.

Le concessioni tecniche continueranno a svolgere un ruolo nel campionato. I regolamenti prevedono condizioni specifiche per i costruttori che rientrano nelle fasce di concessione, comprese eventuali disponibilità aggiuntive di propulsori.

Aerodinamica con dimensioni ridotte

Negli ultimi anni le appendici aerodinamiche hanno assunto un ruolo importante nella progettazione delle MotoGP. Le superfici presenti sulla carenatura generano carico aerodinamico e contribuiscono a controllare il comportamento della motocicletta durante accelerazioni e frenate.

Dal 2027 entreranno in vigore nuove limitazioni dimensionali. La parte superiore della carenatura anteriore potrà raggiungere una larghezza massima di 550 millimetri, contro i precedenti 600. Il regolamento arretrerà inoltre di 50 millimetri il punto più avanzato del muso.

Anche la zona posteriore subirà modifiche. L'altezza massima prevista scenderà da 1250 a 1150 millimetri e i componenti aerodinamici situati dietro il pilota rientreranno nelle procedure di omologazione.

Questi interventi mirano a ridurre alcuni effetti del carico aerodinamico. In particolare, gli organizzatori vogliono limitare le difficoltà che i piloti incontrano quando seguono da vicino un'altra moto.

Resta da capire quanto cambieranno le prestazioni effettive. Gli ingegneri continueranno a studiare la distribuzione delle pressioni e i flussi d'aria all'interno delle dimensioni consentite. I test mostreranno quali soluzioni offriranno il comportamento più adatto alle nuove caratteristiche dei prototipi.

Stop ai dispositivi per abbassare la moto

Un'altra modifica significativa riguarda i sistemi che variano l'altezza della motocicletta. Dal 2027 il regolamento vieta i dispositivi ride-height e quelli che i piloti utilizzano esclusivamente durante la partenza, conosciuti come holeshot.

Questi meccanismi permettono di modificare l'assetto e ridurre alcuni movimenti della moto nelle fasi di accelerazione. Il loro utilizzo ha influenzato anche la progettazione delle sospensioni e la gestione della trazione.

Con il divieto, i tecnici dovranno lavorare maggiormente sulle caratteristiche meccaniche del telaio, sulle regolazioni delle sospensioni e sulla distribuzione dei pesi.

Per i piloti potrebbe cambiare soprattutto la gestione dell'acceleratore. All'uscita delle curve sarà necessario controllare con attenzione il trasferimento di carico verso la ruota posteriore. Anche durante la partenza la tecnica individuale avrà un ruolo importante.

La nuova configurazione potrebbe incidere sulle possibilità di sorpasso. Tuttavia, soltanto le prime gare permetteranno di valutare quanto l'assenza di questi dispositivi modificherà le differenze tra le motociclette.

Carburanti non fossili e serbatoi più piccoli

Il 2027 segnerà anche il passaggio obbligatorio ai carburanti di origine completamente non fossile. Dal 2024 il campionato richiede una percentuale minima del 40% di componenti non fossili. Con il nuovo regolamento questa quota raggiungerà il 100%.

I carburanti potranno derivare da materie prime biologiche oppure da processi di sintesi che utilizzano carbonio proveniente da fonti non fossili. Le specifiche prevedono controlli sulla composizione attraverso analisi basate sul carbonio 14.

Il cambiamento non eliminerà le emissioni durante la combustione. L'obiettivo riguarda principalmente l'origine del carbonio utilizzato nel combustibile.

Contemporaneamente diminuirà la capacità massima dei serbatoi:

20 litri per i Gran Premi, rispetto agli attuali 22.

11 litri per le gare Sprint.

100% di contenuto non fossile per il carburante utilizzato nelle competizioni.

La riduzione della quantità disponibile renderà ancora più importante il controllo dei consumi. I tecnici dovranno valutare le caratteristiche energetiche del nuovo combustibile e adattare la gestione del motore alle distanze di gara.

I piloti, invece, potrebbero dover prestare maggiore attenzione alle accelerazioni e alle strategie di utilizzo della potenza, soprattutto nei circuiti che richiedono un consumo elevato.

Peso minimo e distribuzione delle masse

Il nuovo regolamento stabilisce un peso minimo della motocicletta pari a 153 chilogrammi. La riduzione rispetto agli attuali 157 chilogrammi accompagna il passaggio ai propulsori da 850 cc.

Il peso complessivo rappresenta soltanto uno degli elementi che determinano il comportamento della moto. Conta anche la posizione delle masse rispetto alle ruote e al centro di gravità.

Gli ingegneri dovranno rivedere l'integrazione tra motore, telaio, serbatoio e componenti elettronici. Un propulsore di dimensioni differenti può modificare gli spazi disponibili e consentire nuove configurazioni.

La distribuzione del carico influenzerà la stabilità in frenata e la capacità di cambiare direzione. Anche la gestione dell'usura degli pneumatici dipenderà in parte da queste scelte.

Non tutti i vantaggi emergeranno immediatamente. I costruttori dovranno raccogliere dati durante le prove e verificare il comportamento delle moto su tracciati differenti.

Trasmissione ed elettronica: cosa cambia

Il regolamento limiterà il numero di rapporti del cambio disponibili durante la stagione. Ogni costruttore potrà utilizzare sedici coppie di ingranaggi e quattro rapporti complessivi per la trasmissione primaria.

La restrizione richiederà una pianificazione accurata. Gli ingegneri dovranno scegliere rapportature adatte a circuiti con caratteristiche molto differenti, considerando la nuova curva di erogazione dei motori.

Anche la gestione dei dati subirà cambiamenti. Le squadre potranno consultare i dati GPS di tutti i piloti al termine delle sessioni.

Queste informazioni aiuteranno a studiare traiettorie, velocità e comportamenti nei diversi settori della pista. I tecnici potranno individuare differenze nelle linee di percorrenza e comprendere dove una motocicletta guadagna oppure perde tempo.

La disponibilità di dati comuni non eliminerà il lavoro di analisi. Ogni squadra dovrà interpretare le informazioni e collegarle alle proprie caratteristiche tecniche.

Come cambierà lo stile di guida

Le modifiche del 2027 coinvolgeranno direttamente i piloti. La combinazione tra cilindrata inferiore, aerodinamica ridotta e assenza dei dispositivi di regolazione dell'altezza potrebbe richiedere un approccio differente.

In frenata, per esempio, una diversa distribuzione del carico aerodinamico può influenzare la stabilità della ruota posteriore. Durante l'accelerazione, invece, conteranno la risposta del nuovo motore e la capacità di gestire la trazione.

Anche le traiettorie potrebbero cambiare. I piloti dovranno capire se conviene privilegiare la velocità di percorrenza oppure preparare l'uscita dalla curva attraverso una frenata differente.

Le caratteristiche degli pneumatici avranno un ruolo importante in questo processo. La loro risposta alle temperature e alle sollecitazioni influenzerà le regolazioni delle sospensioni e il comportamento complessivo.

I primi test serviranno proprio a individuare le differenze rispetto ai prototipi precedenti. Soltanto dopo un numero sufficiente di sessioni i piloti potranno sviluppare riferimenti precisi.

Le conseguenze per i sorpassi e le gare

Uno degli obiettivi del nuovo regolamento riguarda la possibilità di seguire altre motociclette a distanza ravvicinata. Negli ultimi anni l'aerodinamica ha contribuito a modificare il comportamento dei prototipi quando incontrano aria turbolenta.

La riduzione delle superfici dovrebbe contenere parte di questi effetti. Tuttavia, il numero dei sorpassi dipenderà anche dalle caratteristiche dei circuiti, dall'aderenza e dalle differenze tra i motori.

Le prestazioni in accelerazione potrebbero assumere un peso diverso rispetto al passato. Senza i dispositivi che abbassano la moto, i piloti dovranno gestire maggiormente il trasferimento di carico.

Anche le partenze meritano attenzione. Il divieto degli holeshot comporterà nuove procedure tecniche e richiederà un maggiore lavoro sulla regolazione della frizione.

Non esistono ancora elementi sufficienti per stabilire se le gare diventeranno più combattute. Le prime competizioni con le nuove motociclette offriranno indicazioni concrete.

I test e la preparazione della stagione 2027

La transizione richiede un programma di sviluppo impegnativo. I costruttori devono progettare nuovi propulsori, modificare le carenature e verificare il funzionamento dei carburanti non fossili.

Le prove al banco permettono di analizzare potenza, temperature e resistenza dei componenti. Successivamente, i test in pista aiutano a valutare accelerazione, frenata e comportamento dinamico.

Il passaggio ai nuovi prototipi comporta anche una revisione delle strategie di raccolta dei dati. I tecnici dovranno confrontare risultati ottenuti con motociclette che presentano caratteristiche differenti.

Il regolamento 2027 vieta inoltre le partecipazioni come wildcard nella classe MotoGP. Una precedente decisione ha escluso anche l'utilizzo delle nuove moto da 850 cc nelle gare del 2026 attraverso queste iscrizioni.

I programmi di sviluppo dovranno quindi rispettare le condizioni previste per i test, senza anticipare l'esordio agonistico dei nuovi prototipi.

Una stagione che richiederà nuove soluzioni

Il cambiamento del 2027 non riguarda un singolo componente. Motori, aerodinamica, serbatoi, sospensioni e trasmissioni dovranno funzionare insieme secondo parametri differenti.

La cilindrata di 850 cc rappresenta il punto di partenza, ma le modifiche alla gestione della trazione e al carico aerodinamico potrebbero incidere altrettanto sul comportamento delle motociclette.

Per i tecnici sarà importante trovare configurazioni capaci di mantenere prestazioni costanti durante tutta la gara. I piloti, invece, dovranno comprendere rapidamente le nuove caratteristiche di guida.

Il campionato entrerà così in una fase di sviluppo che richiederà verifiche continue. Le prime prove ufficiali e i risultati delle gare del 2027 permetteranno di capire quanto le nuove regole influenzeranno velocità, sicurezza e possibilità di sorpasso.