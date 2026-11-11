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Andrea Iannone senza fine: il richiamo della sirena British Superbike

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike: Andrea Iannone, la sirena British Superbike
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Andrea Iannone è sempre oggetto del desiderio: archiviata l'esperienza nella Bagger World Cup, adesso è corteggiato dal British Superbike. Sarebbe un matrimonio fantastico: il pilota più glamour a combattere nel campionato più duro e puro rimasto sulla scena.
Per Andrea significherebbe accettare il confronto in territori insidiosi, perchè le piste britanniche sono assai particolari e a lui quasi tutte sconosciute. Se la vedrebbe con un nugolo di avversari che invece le conoscono come le proprie tasche e sarebbero particolarmente motivati dalla sfida contro un ex MotoGP. A prima vista è una prospettiva insidiosa, ma proprio per questo potrebbe intrigare non poco un ragazzo che dopo lo stop forzato di quattro anni ha dimostrato al mondo di non poter fare a meno della moto e delle corse. A qualunque costo.

Un movimento che cresce

Il British Superbike, sulla carta, è un campionato nazionale ma nel corso degli anni ha costruito un prestigio altissimo anche a livello internazionale. Per appassionati della Superbike, anche nostrani, che stentano a riconoscersi nel Mondiale a gestione Dorna ferito da un regolamento tecnico poco efficiente e schiacciato dalla supremazia Ducarti, il BSB è il mondo delle meraviglie dove tutto è rimasto come all'epoca d'oro delle derivate dalla serie. Duelli allo spasimo, tanti vincitori diversi, un legame strettissimo fra piloti e pubblico. Il BSB ha un'identità fortissima cementata sulla passione di circuiti sempre pieni e con un pubblico sempre più giovane. Ne abbiamo parlato qui, reduci dal round finale di Brands Hatch, lo scorso ottobre. All'Andrea Iannone di oggi potrebbe piacere molto l'idea di diventare l'icona di un movimento di questo genere.
Andrea Iannone ha 37 anni

Chi c'è dietro alla pista Iannone-BSB?

Il contatto è ancora in fase esplorativa e coinvolge i massimi sistemi del campionato. Per il BSB accogliere un pilota di questo lignaggio rappresenterebbe un salto di qualità verso l'internazionalizzazione della serie. Sarebbe l'occasione d'oro che purtroppo il Mondiale non ha colto, relegando il pilota più mediatico ad un ruolo da comprimario, anche se di lusso. Il British Superbike è gestito da Motor Sport Vision, un colosso del settore in Europa. La società fondata dall'ex pilota F1 Jonathan Palmer è proprietaria di sei tracciati nel Regno Unito: Brands Hatch, Donington, Oulton Park, Snetterton, Cadwell Park più Bedford Aerodrome. Cinque di questi ospitano prove del BSB, anche due come Brands Hatch, per cui il BSB si corre quasi interamente "in casa" del promoter. La società, che di recente ha acquistato anche il tracciato spagnolo di Navarra, ha 700 dipendenti e un fatturato annuo di circa 70 milioni di €.

E con chi e cosa potrebbe correre Iannone nel BSB?

Il passaggio di Kyle Ryde alla Honda Britain, dopo tre titoli consecutivi conquistati con Yamaha (2024) e gli ultimi due con Ducati (team Nitronous) ha scatenato un domino che sicuramente lascerebbe ampio spazio di manovra a MSV per offrire ad Andrea Iannone una soluzione da top rider. Nel 2027 nel BSB andrà in vigore una rivoluzione regolamentare basata sul BoP (Balance of Performance), cioè il sistema che permetterà di aprire le porte a moto di cilindrate, frazionamento e costo di mercato molto differenti. Il sistema sarà basato sull'equilibrio della potenza, basata non sul regime massimo come nel mondiale, ma sulla coppia motrice. Garanzia di battaglia alla pari e spettacolo: a pari condizioni, un talento che ha ancora da qualcosa da dire come Iannone potrebbe andare a nozze.
Le corse si alimentano di sfide che sembrano improbabili ma proprio per questo terribilmente affascinanti. Vedremo se succederà.
Foto: Instagram

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