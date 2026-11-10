Dopo una stagione da dimenticare per tutta la Yamaha, Andrea Locatelli guarda al nuovo compagno di box come a una risorsa preziosa. Dal palco dell'EICMA il pilota bergamasco ha spiegato di aspettarsi molto da Jack Miller, in arrivo dalla MotoGP nel team ufficiale: il motivo principale è la conoscenza che l'australiano ha delle gomme Michelin, che dal 2027 diventeranno il riferimento unico del Mondiale Superbike.

Miller, il debuttante più "facile"

Il prossimo campionato delle derivate di serie promette un cambio di scenario profondo. Michelin prende il posto di Pirelli come fornitore unico degli pneumatici, mentre al sistema di bilanciamento già in vigore si aggiunge un limite ai giri motore. BMW e Honda porteranno moto nuove e la griglia accoglierà volti nuovi: il campione del mondo Supersport Albert Arenas con la Ducati del team GoEleven, oltre a Brad Binder su BMW e a Miller su Yamaha, entrambi ancora impegnati in MotoGP.

Tra questi, l'australiano sembra quello con il percorso di adattamento meno complicato. Resta infatti all'interno della famiglia Yamaha e la R1 è già la moto che usa per allenarsi. In più ritroverà nel box un volto conosciuto: con Locatelli ha condiviso due edizioni della 8 Ore di Suzuka . Nell'Endurance la configurazione tecnica è un pò diversa, ma sempre di R1 si tratta.

"Presto torneremo in pista per i test, non vedo l'ora", ha raccontato Locatelli a Milano. "Jack porta molta esperienza, soprattutto con le gomme Michelin. Ha quindi tante conoscenze che ci aiuteranno in quello che dovremo adattare sulla moto durante la stagione. Alla 8 Ore di Suzuka abbiamo condiviso la moto: è un ragazzo fantastico e ci siamo divertiti molto. Penso che insieme possiamo fare un buon lavoro."

Il crollo Yamaha e i punti interrogativi

Il punto di partenza non è dei migliori. Nel 2026 Locatelli è stato il migliore tra i piloti della casa di Iwata, ma questo gli è valso soltanto il dodicesimo posto in classifica generale, specchio di un'annata in cui tutte le R1 sono scivolate indietro. Il 30enne non nasconde le incognite: "Dobbiamo incrociare un po' le dita, perché per il 2027 ci sono alcuni punti interrogativi. Guardo con positività alla nuova stagione e in pista darò di nuovo il massimo. Cosa ne verrà fuori però al momento non si può valutare."

L'italiano ammette che negli ultimi mesi il potenziale a disposizione era limitato e che garantire una buona prestazione era diventato complicato. Le nuove regole, però, potrebbero rimescolare le carte: "Nel complesso mi aspetto di vivere una stagione diversa e di divertirci di più. Probabilmente diversi costruttori avranno il potenziale per vincere le gare. Durante l'inverno possiamo solo lavorare duro per esserci."

La risposta arriverà dai primi test con le Michelin, quando si capirà se l'esperienza di Miller potrà davvero accorciare i tempi per Yamaha e riportare Locatelli nelle posizioni che contano.