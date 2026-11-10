Iscrizioni aperte alla #23 Riders Academy: scopri piste, corsi e tutte le informazioni per il 2027

Inizia a correre con la #23 Riders Academy, iscrizioni aperte per il 2027: circuiti, pacchetti, corsi, tutte le informazioni.

23 Riders Academy, La scuola motociclismo per giovani ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni, apre ufficialmente le iscrizioni per la stagione 2027. L’accademia moto affiliata alla FMI conferma il percorso stagionale strutturato su più livelli, aree e tipologie di allenamento, con il coordinamento di istruttori federali e un format TUTTO INCLUSO.

Viene dunque confermato dunque il format chiavi in mano, le tre aree di allenamento, il parco moto Ohvale, l’affiliazione e la copertura assicurativa della Federazione Motociclistica Italiana e i diversi pacchetti iscrizione, adatti sia a chi si affaccia al mondo delle due ruote, sia a chi vuole perfezionare il proprio stile di guida e le proprie performance. Di seguito tutti i dettagli.

Aree di allenamento 2027: Pomposa, Varano, Cervesina e Lombardore

Per la prossima stagione le attività della 23 Riders Academy si svolgeranno su tre principali aree, selezionate per garantire la miglior copertura territoriale e facilitare così l’accesso ai circuiti ai ragazzi provenienti da tutto il nord Italia, che potranno così scegliere di allenarsi su layout, adatti alla formazione e in cui la sicurezza viene messa al primo posto.

-Circuito di Pomposa (FE)

-Autodromo di Varano de’ Melegari (PR)

-Autodromo di Cervesina (PV) / Autodromo di Lombardore (TO)

Ogni area propone un programma comune, con allenamenti che alterneranno l’attività in piazzale e sessioni in pista, calibrati in base al livello di esperienza dei partecipanti e alle finalità delle esercitazioni proposte.

Moto Ohvale per tutti

I giovani riders della 23 Riders Academy 2027 saranno suddivisi in tre livelli, in base all’età e al livello di preparazione, e utilizzeranno moto Ohvale, marchio di riferimento per la formazione sportiva:

-Ohvale GP0 110 e Ohvale GP2 160 per ragazzi dai 7 ai 12 anni

-Aprilia 250 per ragazzi dai 13 ai 17 anni

Starter Pack e Percorsi ALL SEASON: corsi per tutti i gusti

Vengono confermati per la prossima stagione le tre diverse tipologie di iscrizione: i pacchetti tre lezioni dello "Starter Pack", denominati “Battesimo della Moto” e “Battesimo della Pista” e i pacchetti 4 MESI / 8 LEZIONI e ALL SEASON, pensati per chi desidera intraprendere un percorso continuativo all’interno dell’accademia.

STARTER PACK – Il battesimo della moto e della pista

La soluzione light dedicata a chi desidera muovere i primi passi sulle due ruote o scoprire per la prima volta il mondo della guida in circuito. Un percorso introduttivo di tre lezioni, per avvicinarsi al motociclismo con il supporto di istruttori qualificati.

PACCHETTO 4 MESI – Per iniziare a crescere

Un programma formativo continuativo rivolto sia ai neofiti sia ai giovani che hanno già esperienza e desiderano sviluppare le proprie capacità, senza impegnarsi necessariamente per l’intera stagione.

PACCHETTO ALL SEASON – Un’intera stagione da vivere in pista

Il percorso più completo della #23 Riders Academy, pensato per accompagnare i ragazzi attraverso un programma progressivo di allenamenti, valutazioni e miglioramento tecnico, con l’obiettivo di costruire solide basi per il motociclismo sportivo e, per chi lo desidera, per un futuro nelle competizioni.

Corsi Neofiti, Apprendisti Piloti e Agonisti: tre percorsi per la crescita dei giovani

Una delle principali novità della 23 Riders Academy sarà la triplice proposta formativa, studiata per accompagnare ogni ragazzo o ragazza nel percorso più adatto alle proprie esigenze. Tutti questi percorsi si sviluppano su base stagionale, da marzo a ottobre, con una media di due allenamenti al mese.

-Corso Neofiti: pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote o ha poca esperienza.

-Corso Apprendisti Piloti: pensato per chi sa già guidare e vuole prepararsi alla prima gara.

-Corso Agonisti: rivolto a chi già corre in pista e desidera perfezionare lo stile di guida e migliorare le proprie performance.

Tutti i corsi prevedono una metodologia didattica consolidata, con esercizi in piazzale, sessioni in pista e feedback personalizzati da parte dei nostri istruttori federali.

Formula All Inclusive: moto, abbigliamento, pista e istruttori

Riconfermato il format All Inclusive per tutte le tipologie di corso proposte, pensato per semplificare la gestione logistica delle famiglie e permettere ai ragazzi di concentrarsi solo sulla propria crescita sportiva. Tutti i pacchetti includono:

-Utilizzo di moto Ohvale

-Abbigliamento tecnico completo (tuta intera, casco integrale, guanti, stivali, ecc.)

-Accesso pista nelle giornate previste dal programma

-Istruttori federali qualificati

-Programma strutturato in base a età e livello di esperienza

Iscrizioni 23 Riders Academy 2027: promozione attiva fino a fine gennaio

Le iscrizioni alla stagione 2027 sono ufficialmente aperte, con tariffe promozionali riservate a chi aderirà entro il 31 gennaio 2027. Un’occasione per programmare con anticipo la prossima stagione motociclistica, scegliendo il percorso più adatto all’età, all’esperienza e agli obiettivi del proprio ragazzo.

Informazioni e iscrizioni

Telefono e WhatsApp: 030 5032626