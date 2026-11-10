Iscrizioni aperte alla #23 Riders Academy: scopri piste, corsi e tutte le informazioni per il 2027

Iscrizioni aperte alla #23 Riders Academy: scopri piste, corsi e tutte le informazioni per il 2027In Pista
Inizia a correre con la #23 Riders Academy, iscrizioni aperte per il 2027: circuiti, pacchetti, corsi, tutte le informazioni.
La 23 Riders Academy, scuola motociclismo per giovani ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni, apre ufficialmente le iscrizioni per la stagione 2027. L’accademia moto affiliata alla FMI conferma il percorso stagionale strutturato su più livelli, aree e tipologie di allenamento, con il coordinamento di istruttori federali e un format TUTTO INCLUSO.
Viene dunque confermato dunque il format chiavi in mano, le tre aree di allenamento, il parco moto Ohvale, l’affiliazione e la copertura assicurativa della Federazione Motociclistica Italiana e i diversi pacchetti iscrizione, adatti sia a chi si affaccia al mondo delle due ruote, sia a chi vuole perfezionare il proprio stile di guida e le proprie performance. Di seguito tutti i dettagli.
Aree di allenamento 2027: Pomposa, Varano, Cervesina e Lombardore
Per la prossima stagione le attività della 23 Riders Academy si svolgeranno su tre principali aree, selezionate per garantire la miglior copertura territoriale e facilitare così l’accesso ai circuiti ai ragazzi provenienti da tutto il nord Italia, che potranno così scegliere di allenarsi su layout, adatti alla formazione e in cui la sicurezza viene messa al primo posto.
-Circuito di Pomposa (FE)
-Autodromo di Varano de’ Melegari (PR)
-Autodromo di Cervesina (PV) / Autodromo di Lombardore (TO)
Ogni area propone un programma comune, con allenamenti che alterneranno l’attività in piazzale e sessioni in pista, calibrati in base al livello di esperienza dei partecipanti e alle finalità delle esercitazioni proposte.
Moto Ohvale per tutti
I giovani riders della 23 Riders Academy 2027 saranno suddivisi in tre livelli, in base all’età e al livello di preparazione, e utilizzeranno moto Ohvale, marchio di riferimento per la formazione sportiva:
-Ohvale GP0 110 e Ohvale GP2 160 per ragazzi dai 7 ai 12 anni
-Aprilia 250 per ragazzi dai 13 ai 17 anni
Starter Pack e Percorsi ALL SEASON: corsi per tutti i gusti
Vengono confermati per la prossima stagione le tre diverse tipologie di iscrizione: i pacchetti tre lezioni dello "Starter Pack", denominati “Battesimo della Moto” e “Battesimo della Pista” e i pacchetti 4 MESI / 8 LEZIONI e ALL SEASON, pensati per chi desidera intraprendere un percorso continuativo all’interno dell’accademia.
STARTER PACK – Il battesimo della moto e della pista
La soluzione light dedicata a chi desidera muovere i primi passi sulle due ruote o scoprire per la prima volta il mondo della guida in circuito. Un percorso introduttivo di tre lezioni, per avvicinarsi al motociclismo con il supporto di istruttori qualificati.
La soluzione light dedicata a chi desidera muovere i primi passi sulle due ruote o scoprire per la prima volta il mondo della guida in circuito. Un percorso introduttivo di tre lezioni, per avvicinarsi al motociclismo con il supporto di istruttori qualificati.
PACCHETTO 4 MESI – Per iniziare a crescere
Un programma formativo continuativo rivolto sia ai neofiti sia ai giovani che hanno già esperienza e desiderano sviluppare le proprie capacità, senza impegnarsi necessariamente per l’intera stagione.
Un programma formativo continuativo rivolto sia ai neofiti sia ai giovani che hanno già esperienza e desiderano sviluppare le proprie capacità, senza impegnarsi necessariamente per l’intera stagione.
PACCHETTO ALL SEASON – Un’intera stagione da vivere in pista
Il percorso più completo della #23 Riders Academy, pensato per accompagnare i ragazzi attraverso un programma progressivo di allenamenti, valutazioni e miglioramento tecnico, con l’obiettivo di costruire solide basi per il motociclismo sportivo e, per chi lo desidera, per un futuro nelle competizioni.
Il percorso più completo della #23 Riders Academy, pensato per accompagnare i ragazzi attraverso un programma progressivo di allenamenti, valutazioni e miglioramento tecnico, con l’obiettivo di costruire solide basi per il motociclismo sportivo e, per chi lo desidera, per un futuro nelle competizioni.
Corsi Neofiti, Apprendisti Piloti e Agonisti: tre percorsi per la crescita dei giovani
Una delle principali novità della 23 Riders Academy sarà la triplice proposta formativa, studiata per accompagnare ogni ragazzo o ragazza nel percorso più adatto alle proprie esigenze. Tutti questi percorsi si sviluppano su base stagionale, da marzo a ottobre, con una media di due allenamenti al mese.
-Corso Neofiti: pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote o ha poca esperienza.
-Corso Apprendisti Piloti: pensato per chi sa già guidare e vuole prepararsi alla prima gara.
-Corso Agonisti: rivolto a chi già corre in pista e desidera perfezionare lo stile di guida e migliorare le proprie performance.
Tutti i corsi prevedono una metodologia didattica consolidata, con esercizi in piazzale, sessioni in pista e feedback personalizzati da parte dei nostri istruttori federali.
Formula All Inclusive: moto, abbigliamento, pista e istruttori
Riconfermato il format All Inclusive per tutte le tipologie di corso proposte, pensato per semplificare la gestione logistica delle famiglie e permettere ai ragazzi di concentrarsi solo sulla propria crescita sportiva. Tutti i pacchetti includono:
-Utilizzo di moto Ohvale
-Abbigliamento tecnico completo (tuta intera, casco integrale, guanti, stivali, ecc.)
-Accesso pista nelle giornate previste dal programma
-Istruttori federali qualificati
-Programma strutturato in base a età e livello di esperienza
Iscrizioni 23 Riders Academy 2027: promozione attiva fino a fine gennaio
Le iscrizioni alla stagione 2027 sono ufficialmente aperte, con tariffe promozionali riservate a chi aderirà entro il 31 gennaio 2027. Un’occasione per programmare con anticipo la prossima stagione motociclistica, scegliendo il percorso più adatto all’età, all’esperienza e agli obiettivi del proprio ragazzo.
Informazioni e iscrizioni
Programmi e iscrizioni: Scopri qui i pacchetti della #23 Riders Academy
Email: [email protected]
Telefono e WhatsApp: 030 5032626