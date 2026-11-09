Maverick Viñales è arrivato a un bivio. Dopo il weekend del Qatar il pilota KTM ha ammesso di non avere più la motivazione per correre in queste condizioni e ha messo sul tavolo un'ipotesi concreta: fermarsi, già prima della fine della stagione, se gli esami della prossima settimana dovessero rivelare una lesione.

In gioco non ci sono soltanto le ultime gare del 2026, ma anche il suo futuro in MotoGP nel 2027. A Lusai l lo spagnolo ha portato a termine sia la Sprint sia la gara lunga, ma il quadro fisico non accenna a migliorare. Anzi, secondo il diretto interessato il dolore aumenta di gara in gara. Un problema che si trascina da tempo: Viñales aveva riportato un infortunio complesso alla spalla in una caduta al GP di Germania dello scorso anno.

Una gara al limite a Lusail

Arrivare al traguardo è già stata un'impresa, come ha raccontato a Motosan a fine weekend. "Sì, molto dura. Ma è stata anche complicata perché devo usare molto il braccio destro e quindi comincio a sentire un po' di arm pump. Comunque sono abbastanza contento perché sono riuscito a finire la gara. Abbiamo tenuto un buon ritmo nella parte centrale della gara, cosa che non mi aspettavo. Poi ho provato a risalire, ma è stato molto complicato".

La priorità adesso è capire cosa non va. "Per me il piano è andare dal medico la prossima settimana, fare tutti gli esami possibili, compresa una risonanza magnetica, e vedere cosa ho. Perché evidentemente qualcosa deve essere rotto o deve esserci qualche problema, visto che non miglioro", ha spiegato. "Non sento di migliorare, anzi ho persino più dolore. Quindi sicuramente c'è qualcosa che non va dentro".

«Non ha senso correre al 50%»

Sulla possibilità di uno stop Viñales non usa giri di parole. "Se ho qualcosa di rotto, mi fermo, perché non ha senso continuare. Non posso migliorare, capisci cosa intendo? E non mi piace stare lì dietro. Odio ogni giro che passo in quella situazione". E ancora, alla domanda sul suo futuro nel Motomondiale: "Per il momento, niente. Non ho motivazione per continuare. Perché, se sto così, non ha senso salire su una moto al 50%. Non mi sento bene dentro".

Le strade, a suo dire, sono due: un intervento chirurgico oppure un recupero graduale a casa con la riabilitazione adatta. "Se non è possibile, da parte mia, smetto. Perché è molto complicato", ha concluso.

Portogallo e Valencia in sospeso

Per ora il pilota spagnolo non vuole anticipare nulla. Prima servono una diagnosi chiara e un'idea precisa delle opzioni di recupero, che passi dalla sala operatoria o da un percorso di riabilitazione. In calendario restano Portogallo e Valencia, ma la presenza di Viñales nelle ultime due tappe, e più in là la sua permanenza in MotoGP, dipenderanno dall'esito degli esami dei prossimi giorni.