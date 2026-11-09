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Jeremy Seewer lascerà l’MXGP nel 2027? «Il mercato dei piloti è stato distrutto»

Motocross
di Andrew McLarney
Jeremy Seewer Ducati
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L’ex contendente al titolo MXGP Jeremy Seewer ha parlato dei suoi piani per il futuro, lasciando intendere un possibile addio al motocross iridato. Se così fosse, uno dei piloti più presenti nel paddock MXGP sparirebbe per la prima volta dal 2015.
Seewer, secondo classificato nei campionati MX2 del 2016 e del 2017, ha poi conquistato altri tre secondi posti nella classe regina MXGP (2019, 2020 e 2022), chiudendo inoltre al terzo posto la stagione 2023. È così diventato una presenza abituale nel panorama MXGP.
Dopo la rottura con Red Bull Ducati lo scorso anno, Seewer è passato a metà stagione alla Van Venrooy KTM, ma sembra che ora abbia esaurito tutte le possibilità di trovare un posto in griglia per il 2027.
Dopo l’arrivo in squadra del promettente giovane lettone Karlis Reisulis, pare che Seewer sia costretto a lasciare il team. Il pilota, però, sta valutando altre opportunità e ha intenzione di continuare a correre anche il prossimo anno, in qualche forma:
"Quasi certamente non sarà con KTM. Al momento, in MXGP non ci sono più soluzioni" ha dichiarato a GateDropMX, aggiungendo: «Stiamo valutando alcune opzioni, ma ormai il mercato piloti in MXGP è praticamente compromesso. La situazione in MXGP non è sana: ci sono ancora circa cinque piloti che guadagnano bene e hanno uno stipendio dignitoso, come dovrebbe essere. Ma dal sesto o settimo posto in poi non c’è già più nulla. Io sono stato fortunato a far parte per anni di chi lottava per vincere. Ma sto lentamente arrivando a un punto in cui, visto come si stanno evolvendo le cose, non ha più molto senso continuare così.»
Il trentaduenne svizzero ha già in mente alcune possibilità e ha lasciato intendere che potrebbe passare alla serie AMA o al campionato nazionale brasiliano, come ha fatto Glenn Coldenhoff lo scorso anno:
«Continuerò, questo è certo. I campionati lì (Brasile o Stati Uniti) non iniziano prima di aprile o maggio, quindi abbiamo ancora tempo. Sono tranquillo. Spero che entro la fine del mese riusciremo a trovare una soluzione, così da avere di nuovo un obiettivo. Naturalmente voglio guidare una moto competitiva, senza dover avviare un altro nuovo progetto.»
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