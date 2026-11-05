KTM ingaggia i fratelli Reisulis per il Campionato mondiale MX2 2027

I fratelli Reisulis, Karlis e Janis, sono tra i talenti emergenti più promettenti della scena MXGP. I due lettoni rappresentano una nuova generazione di piloti e negli ultimi due anni hanno già impressionato il paddock, contribuendo in particolare allo storico quarto posto assoluto della squadra lettone al Motocross delle Nazioni di Ernee, in Francia, il mese scorso.

Dopo aver corso con Monster Energy Yamaha, con cui i fratelli hanno chiuso al sesto e al settimo posto nella combattutissima classe MX2, i due vestiranno ora l’arancione nella stagione 2027, sotto le insegne KTM.

Il fratello minore Janis affiancherà l’ex campione MX2 Simon Längenfelder nel Red Bull KTM Factory Racing, dopo una stagione 2026 di grande spessore, in cui il giovane lettone ha conquistato tre podi. Il fratello maggiore Karlis, invece, correrà con il team Van Venrooy KTM dopo aver chiuso al settimo posto in classifica.

Dopo l’addio dei formidabili fratelli belgi Coenen, che il prossimo anno passeranno alla serie AMA SMX negli Stati Uniti , sembra che KTM abbia già trovato una coppia di fratelli ideale per colmare il vuoto lasciato nel team.

Un futuro luminoso in MXGP

Nonostante si sia parlato molto dell’addio dei fratelli Coenen alla serie MXGP, il motocross europeo ha ancora un futuro luminoso davanti a sé. La classe MX2 si preannuncia nuovamente molto competitiva: Camden McLellan, Liam Everts, Längenfelder e, ora, i fratelli Reisulis saranno tra i favoriti per contendersi il titolo.

Nel frattempo, il campione MX2 in carica Guillerm Farres salirà in classe MXGP con il team Triumph Factory Racing, per vedere se riuscirà a mantenere l’ottima forma e a sfidare la leggenda e sei volte campione Jeffrey Herlings.

Tra le altre novità, l’ex campione MXGP Romain Febvre ripartirà da zero dopo il passaggio da Kawasaki a Ducati. In KTM, il francese Maxime Renaux affiancherà l’italiano Andrea Adamo nella squadra ufficiale MXGP, dopo l’addio del team manager Joel Smets.

Nel complesso, si prospetta un’altra stagione avvincente, ma Herlings si sentirà sicuramente fiducioso di poter aggiungere un settimo titolo mondiale al proprio palmarès.