Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Il futuro è elettrico, ecco la rivoluzionaria gamma Vespa: prezzi, prestazioni e novità

Novità
di Diana Tamantini
Vespa_Primavera_Tech_70_Elettrica
Seguici su Google News
EICMA 2026 ospita una rivoluzionaria gamma elettrica Vespa: tutto sui modelli Primavera, Sprint S e Primavera Tech.
Eleganza e stile firmati Vespa, con tecnologia a zero emissioni, quindi ancora più ecologica ed efficiente. L'EICMA 2026 è l'occasione per vedere il lancio di un nuovo capitolo del Gruppo Piaggio: la gamma elettrica del mitico modello di scooter, la sintesi tra patrimonio e visione proiettata verso il futuro. Non è una novità assoluta per la Vespa (il primo concept elettrico ha debuttato proprio al Salone di Milano 10 anni fa), ma ci sono due punti rivoluzionari: per prima cosa, i tre modelli differenti sono interamente sviluppati e prodotti in Italia, con in comune un'architettura che garantisce migliore efficienza e consumi minori. Secondo punto innovativo: è stato realizzato un motore ancora più amico dell'ambiente grazie all'assenza di componenti realizzati con terre rare. Vediamo nel dettaglio.

Vespa Primavera, Sprint S, Primavera Tech

Il cuore ad altissima tecnologia è un nuovo motore ad emissioni zero all'interno di linee originali e inimitabili del body in acciaio. Per quanto riguarda i modelli Primavera e Sprint S, entrambi sono omologati come ciclomotori, quindi con una velocità massima di 45 km/h. Grazie al nuovo motore guadagnano più coppia, quindi brillantezza nelle ripartenze tipiche del traffico cittadino. L’autonomia può arrivare fino a 85 chilometri nella modalità ECO e la batteria è facilmente removibile, per una ricarica più comoda. La Vespa Primavera come prezzo su aggira attorno ai 5300 euro, la Vespa Sprint S costa circa 4500 euro, le speciali versioni solidali RED prevedono un sovrapprezzo di circa 200 euro.
Primavera Tech è invece la versione motociclo a trazione elettrica ha una velocità massima di 67 km/h. Grazie al nuovo motore e al nuovo Vehicle Management System, che migliorano l’efficienza, l’autonomia cresce del 12,5%, raggiungendo nel ciclo WMTC i 90 km di percorrenza. Grazie al nuovo caricabatteria più potente ed efficiente, anche i consumi di energia da rete calano del 17%, con un tempo di ricarica da 0 a 80% di circa due ore e mezza. La funzione “Mantenimento”, attivabile dal dashboard, massimizza la vita della batteria, anche quando Vespa viene lasciata in sosta per lunghi periodi. Il suo prezzo di listino è attorno ai 7600 euro, che salgono a 7800 con la livrea RED.

Alcuni dettagli  

Nei tre modelli troviamo anche faro anteriore con tecnologia LED, fanaleria posteriore, cerchi in lega di alluminio, sella realizzata in materiale capace di garantire la massima comodità per pilota e passeggero. Nel modello Primavera Tech è presente anche la chiave con telecomando con funzioni Bike Finder e di apertura del vano sottosella, mentre all’interno del cassetto nel retroscudo è presente la presa USB per la ricarica di smartphone o altri dispositivi mobili. Non solo: il modello Tech presenta anche un nuovo cruscotto digitale TFT da 5” per visualizzare tutte le informazioni importanti (come autonomia residua o recupero energetico), il sistema Piaggio Keyless di serie (per avviamento del veicolo, attivazione dell’Immobilizer Elettronico come sistema antifurto, apertura della sella da telecomando) due luci LED di cortesia nel retroscudo.
Non mancano i dettagli per un'esperienza ancora più semplice e connessa. Le funzionalità offerte dal sistema multimediale Vespa MIA (di serie su Vespa Primavera Tech e disponibile come accessorio su Vespa Primavera e Vespa Sprint S) consentono di collegare lo smartphone alla Vespa, sfruttando le potenzialità del display TFT per chiamate in entrata, messaggi, con comandi vocali per chiamare o ascoltare musica, e la navigazione a pittogrammi: impostato l’indirizzo di destinazione e avviata la navigazione, le indicazioni appaiono direttamente sul display di Vespa.

Accessori e caschi originali Vespa 

Il bauletto dedicato, che contiene un casco integrale, è verniciato in tinta veicolo e arricchito dal logo Vespa cromato, e può essere completato con lo schienalino. Il parabrezza in metacrilato anti scheggia di alta qualità, garantisce la massima protezione. Vespa può essere equipaggiata anche con un elegante cupolino, disponibile sia trasparente che fumé. Sono disponibili anche i classici portapacchi anteriore e posteriore e le protezioni perimetrali che rifiniscono elegantemente il veicolo proteggendone la carrozzeria.
Per quanto riguarda poi le linee di caschi, il modello Argentario è il top di gamma: è un casco jet realizzato in materiale ABS, con visiera principale trasparente antigraffio e visiera parasole interna, con un nuovo sistema di ventilazione favorisce che una rapida dissipazione del calore mantenendo così il tessuto interno fresco e confortevole. Le imbottiture laterali e la fodera interna sono rimovibili e lavabili, ed è disponibile in diversi colori.
Ci sono poi il demi-jet Vespa Dec, personalizzato Vespa con il grande logo nero su nero; Vespa Bling, elegantissimo demi-jet ricoperto di cristalli con il logo Vespa a contrasto; Vespa Blade, casco demi-jet in materiale ABS con finitura in eco-pelle cucita sulla calotta, visiera fumé antigraffio e finiture in alluminio; Vespa Langhe, con calotta in ABS, elegantemente rivestita in eco-pelle; Vespa Versilia, modello demi-jet caratterizzato dal doppio logo Vespa in metallo, con sistema di chiusura micrometrico ad aggancio/sgancio rapido, fodera ipoallergenica e traspirante e imbottiture removibili e lavabili.

Leggi anche

Debutto all'EICMA e sguardo al WorldSBK: CFMOTO V4SR-RR, l'ambiziosa superbike cineseDebutto all'EICMA e sguardo al WorldSBK: CFMOTO V4SR-RR, l'ambiziosa superbike cinese
Anima Superbike e carattere naked: BMW M 1000 RS, un mostro di potenza in edizione limitataAnima Superbike e carattere naked: BMW M 1000 RS, un mostro di potenza in edizione limitata
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
EicmaVespa,

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Novità: KTM 450 RC
Novità

KTM 450 RC, sorpresa a EICMA 2026: la sportiva A2 arriva in Europa, ma solo nel 2028

Novità: Leggende MotoGP ad Eicma 2026
Novità

EICMA 2026, Speed Legends: 32 moto raccontano la MotoGP, dalla Porcupine del 1949 all'ultima 1000

Novità: Royal Enfield Himalayan 750
Novità

Royal Enfield Himalayan 750 a EICMA 2026: nuovo bicilindrico 743 cc e prezzi da 7.390 euro

Altre notizie

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box con casco in testa mentre beve dalla cannuccia della sua borraccia

Ducati vuole un finale degno con Bagnaia: "A Pecco non manca niente"

MotoGP
Personaggi: Storm Stacey

Come si batte Michael Dunlop sulle strade della North West 200? Chiedetelo a Storm Stacey

In Pista
844860420_18120611320979975_2307850195499840418_n_result

CIV Superbike, Gabriele Giannini: "Vice-Campione con una Honda ufficiale? Ecco la verità"

Storie di Moto
Bagger World Cup: Calendario, team e piloti 2027

Harley-Davidson Bagger World Cup 2027: 16 gare e tre piste nuove, ma il team italiano Cecchini saluta

In Pista
Clamoroso: Gran Bretagna squalificata dal Motocross Nazioni

MXoN 2026, Clamoroso: ecco perchè il team Gran Bretagna è squalificato

Motocross

Articoli popolari

MotoGP

MotoGP in Qatar, cresce la tensione: pugno duro di Massimo Rivola

MotoGP
zxmoto-fantic-motocross

ZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per Fantic

Motocross
MotoGP: 100 milioni di garanzie per il GP

GP del Qatar, 100 milioni per rassicurare e sanzioni per chi diserta: la MotoGP salva la griglia

MotoGP
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo: "Come un cane che non mangia da un mese"

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP festeggia una vittoria spruzzando lo champagne

Pedro Acosta sorprende anche KTM: ecco cosa rende speciale il futuro pilota Ducati

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading