Il futuro è elettrico, ecco la rivoluzionaria gamma Vespa: prezzi, prestazioni e novità

EICMA 2026 ospita una rivoluzionaria gamma elettrica Vespa: tutto sui modelli Primavera, Sprint S e Primavera Tech.

Vespa, con tecnologia a zero emissioni, quindi ancora più ecologica ed efficiente. L'EICMA 2026 è l'occasione per vedere il lancio di un nuovo capitolo del Gruppo Piaggio: la gamma elettrica del mitico modello di scooter, la sintesi tra patrimonio e visione proiettata verso il futuro. Non è una novità assoluta per la Vespa (il primo concept elettrico ha debuttato proprio al Eleganza e stile firmati, con tecnologia a zero emissioni, quindi ancora più ecologica ed efficiente. L'EICMA 2026 è l'occasione per vedere il lancio di un nuovo capitolo del Gruppo Piaggio: la gamma elettrica del mitico modello di scooter, la sintesi tra patrimonio e visione proiettata verso il futuro. Non è una novità assoluta per la Vespa (il primo concept elettrico ha debuttato proprio al Salone di Milano 10 anni fa), ma ci sono due punti rivoluzionari: per prima cosa, i tre modelli differenti sono interamente sviluppati e prodotti in Italia, con in comune un'architettura che garantisce migliore efficienza e consumi minori. Secondo punto innovativo: è stato realizzato un motore ancora più amico dell'ambiente grazie all'assenza di componenti realizzati con terre rare. Vediamo nel dettaglio.

Vespa Primavera, Sprint S, Primavera Tech

Il cuore ad altissima tecnologia è un nuovo motore ad emissioni zero all'interno di linee originali e inimitabili del body in acciaio. Per quanto riguarda i modelli Primavera e Sprint S, entrambi sono omologati come ciclomotori, quindi con una velocità massima di 45 km/h. Grazie al nuovo motore guadagnano più coppia, quindi brillantezza nelle ripartenze tipiche del traffico cittadino. L’autonomia può arrivare fino a 85 chilometri nella modalità ECO e la batteria è facilmente removibile, per una ricarica più comoda. La Vespa Primavera come prezzo su aggira attorno ai 5300 euro, la Vespa Sprint S costa circa 4500 euro, le speciali versioni solidali RED prevedono un sovrapprezzo di circa 200 euro.

Primavera Tech è invece la versione motociclo a trazione elettrica ha una velocità massima di 67 km/h. Grazie al nuovo motore e al nuovo Vehicle Management System, che migliorano l’efficienza, l’autonomia cresce del 12,5%, raggiungendo nel ciclo WMTC i 90 km di percorrenza. Grazie al nuovo caricabatteria più potente ed efficiente, anche i consumi di energia da rete calano del 17%, con un tempo di ricarica da 0 a 80% di circa due ore e mezza. La funzione “Mantenimento”, attivabile dal dashboard, massimizza la vita della batteria, anche quando Vespa viene lasciata in sosta per lunghi periodi. Il suo prezzo di listino è attorno ai 7600 euro, che salgono a 7800 con la livrea RED.

Alcuni dettagli

Nei tre modelli troviamo anche faro anteriore con tecnologia LED, fanaleria posteriore, cerchi in lega di alluminio, sella realizzata in materiale capace di garantire la massima comodità per pilota e passeggero. Nel modello Primavera Tech è presente anche la chiave con telecomando con funzioni Bike Finder e di apertura del vano sottosella, mentre all’interno del cassetto nel retroscudo è presente la presa USB per la ricarica di smartphone o altri dispositivi mobili. Non solo: il modello Tech presenta anche un nuovo cruscotto digitale TFT da 5” per visualizzare tutte le informazioni importanti (come autonomia residua o recupero energetico), il sistema Piaggio Keyless di serie (per avviamento del veicolo, attivazione dell’Immobilizer Elettronico come sistema antifurto, apertura della sella da telecomando) due luci LED di cortesia nel retroscudo.

Non mancano i dettagli per un'esperienza ancora più semplice e connessa. Le funzionalità offerte dal sistema multimediale Vespa MIA (di serie su Vespa Primavera Tech e disponibile come accessorio su Vespa Primavera e Vespa Sprint S) consentono di collegare lo smartphone alla Vespa, sfruttando le potenzialità del display TFT per chiamate in entrata, messaggi, con comandi vocali per chiamare o ascoltare musica, e la navigazione a pittogrammi: impostato l’indirizzo di destinazione e avviata la navigazione, le indicazioni appaiono direttamente sul display di Vespa.

Accessori e caschi originali Vespa

Il bauletto dedicato, che contiene un casco integrale, è verniciato in tinta veicolo e arricchito dal logo Vespa cromato, e può essere completato con lo schienalino. Il parabrezza in metacrilato anti scheggia di alta qualità, garantisce la massima protezione. Vespa può essere equipaggiata anche con un elegante cupolino, disponibile sia trasparente che fumé. Sono disponibili anche i classici portapacchi anteriore e posteriore e le protezioni perimetrali che rifiniscono elegantemente il veicolo proteggendone la carrozzeria.

Per quanto riguarda poi le linee di caschi, il modello Argentario è il top di gamma: è un casco jet realizzato in materiale ABS, con visiera principale trasparente antigraffio e visiera parasole interna, con un nuovo sistema di ventilazione favorisce che una rapida dissipazione del calore mantenendo così il tessuto interno fresco e confortevole. Le imbottiture laterali e la fodera interna sono rimovibili e lavabili, ed è disponibile in diversi colori.

Ci sono poi il demi-jet Vespa Dec, personalizzato Vespa con il grande logo nero su nero; Vespa Bling, elegantissimo demi-jet ricoperto di cristalli con il logo Vespa a contrasto; Vespa Blade, casco demi-jet in materiale ABS con finitura in eco-pelle cucita sulla calotta, visiera fumé antigraffio e finiture in alluminio; Vespa Langhe, con calotta in ABS, elegantemente rivestita in eco-pelle; Vespa Versilia, modello demi-jet caratterizzato dal doppio logo Vespa in metallo, con sistema di chiusura micrometrico ad aggancio/sgancio rapido, fodera ipoallergenica e traspirante e imbottiture removibili e lavabili.