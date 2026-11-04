Debutto all'EICMA e sguardo al WorldSBK: CFMOTO V4SR-RR, l'ambiziosa superbike cinese

CFMOTO alza la posta con la V4SR-RR: motore V4 da 997cc, 315 km/h, aerodinamica attiva e ambizioni da WorldSBK.

prima superbike firmata CFMOTO, la V4SR-RR, che ha avuto la sua prima vera presentazione ufficiale, pur in versione di serie, all'EICMA 2026 di Milano. Un modello ad altissime prestazioni che segna un traguardo storico per la "costola cinese di KTM", con lo sguardo fisso verso il debutto nella classe regina del WorldSBK già nel 2027, non a tempo pieno ma sembra con un buon numero di wild card. I La sfida dei marchi cinesi alle case "storiche" europee e giapponesi è ormai lanciata e si fa sul serio. Ecco lafirmata, la V4SR-RR, che ha avuto la sua prima vera presentazione ufficiale, pur in versione di serie, all'EICMA 2026 di Milano. Un modello ad altissime prestazioni che segna un traguardo storico per la "costola cinese di KTM", con lo sguardo fisso verso il debutto nella classe regina del WorldSBK già nel 2027, non a tempo pieno ma sembra con un buon numero di wild card. I test del prototipo con i piloti Moto2 e Moto3 legati alla casa cinese, Daniel Holgado e Maximo Quiles, sono già stati un forte segnale confermato ancora di più dalla presentazione ufficiale al rinomato Salone del Ciclo e Motociclo.

Alcune caratteristiche della Superbike di CFMOTO

CFMOTO ha presentato una gamma notevole, fino ad arrivare appunto alla V4SR-RR, la prima superbike del marchio. Ogni linea, superficie e dettaglio è stato plasmato dall'efficienza aerodinamica e dalla funzionalità racing, creando un'identità da superbike audace e inconfondibile. La versione stradale arriverà in Europa ad inizio 2027, possiamo dire quindi gettando così le basi per il suo ingresso nel WorldSBK.

Il cuore pulsante è un motore V4 a 90 gradi da 997 cc sviluppato internamente, capace di erogare oltre 210 CV, raggiungere i 15.000 giri/min e una velocità massima di oltre 315 km/h. La V4SR-RR è inoltre dotata di un sistema aerodinamico attivo con alette a controllo indipendente. Un sistema brevettato di rinforzo del telaio regolabile, in combinazione con le sospensioni Öhlins completamente regolabili, garantisce una maneggevolezza e un controllo precisi, mentre il peso a secco della moto si aggira sui 180 kg. Altre specifiche di ispirazione racing includono un impianto di scarico Akrapovič interamente in titanio, freni Brembo Hypure Sport e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4.

CFMOTO ha inoltre svelato anche la V4SR-RR in versione Carbon Black, una show bike esclusiva che rappresenta un'espressione più radicale della sua superbike di punta. L'ampia carrozzeria in fibra di carbonio è completata da componenti ispirati al mondo delle corse, tra cui un sistema di scarico Akrapovič, componenti GILLES Tooling dedicati e una frizione antisaltellamento a secco STM derivata dalla tecnologia delle competizioni MotoGP. È un'espressione unica di prestazioni e design, che mette in mostra nuovi livelli di personalizzazione e accessori per i clienti più esigenti.