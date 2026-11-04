Honda non si è fermata alla naked. Allo stand della Casa di Tokyo all'EICMA 2026 è comparso anche il prototipo di una sportiva spinta dallo stesso tre cilindri a V sovralimentato di 900 cm³.

Una presenza che apre la strada a una possibile seconda declinazione del progetto, mentre la V3R 900 E-Compressor si è mostrata a Milano nella veste destinata alla produzione di serie.

La naked è stata presentata insieme al resto della gamma 2027, che comprende l'evoluzione delle famiglie Africa Twin e Fireblade e il debutto dello scooter adventure ADV125. Ma è la V3R a catalizzare l'attenzione, dopo un percorso durato tre edizioni del Salone: nel 2024 Honda aveva esposto il solo motore, nel 2025 il prototipo con livrea mimetica.

La naked resta fedele al prototipo

Chi temeva un ridimensionamento stilistico può stare tranquillo. Il modello esposto conserva il serbatoio muscoloso e le sovrastrutture asimmetriche tra lato destro e sinistro già viste un anno fa. I documenti di omologazione emersi nei mesi scorsi avevano anticipato telaio a traliccio, forcellone monobraccio e faro dal disegno a Y, elementi confermati dalla moto in esposizione.

La vera novità riguarda i materiali: serbatoio e scarico sono in titanio, una scelta insolita per una naked che punta dritto al contenimento del peso. Al debutto anche l'ultima versione della connettività Honda RoadSync, con grafica rinnovata e funzioni assistite dall'intelligenza artificiale, comandi vocali compresi, per interagire con il sistema durante la guida. Le stesse funzioni saranno estese progressivamente ad altri modelli compatibili.

Il compressore elettrico, cuore del progetto

Il motore è un V3 di 75° con compressore ad azionamento elettrico, capace di gestire la sovralimentazione indipendentemente dal regime e in base alle sole richieste del pilota sull'acceleratore. È la differenza principale rispetto alla Kawasaki H2, il cui compressore è trascinato meccanicamente. Honda promette risposta immediata già ai bassi e prestazioni paragonabili a un motore di circa 1.200 cc, presenta la V3R come la prima moto al mondo con compressore elettrico e la accosta a modelli simbolo come CB750 Four, Gold Wing, RC30, NR, Fireblade e Africa Twin.

I due condotti d'aria separati permettono al V3 di lavorare da aspirato quando non serve spinta extra, mentre il compressore entra in azione solo quando il pilota chiede più potenza. In quel caso fornirebbe circa il 30% di aria in più rispetto all'aspirazione naturale, con una valvola elettronica che chiude il condotto aspirato per evitare perdite di pressione.

Il marchio registrato e le domande aperte

Sul fronte della sportiva, il segnale più concreto resta il deposito presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti del nome V3R E-Compressor per l'uso su "motociclette e loro parti, accessori", che già indicava la volontà di portare il motore in produzione. Per la naked, invece, mancano ancora i numeri che contano: potenza, coppia, peso, prezzo e data di arrivo nelle concessionarie non sono stati comunicati. Arriverà nel 2027.

Honda si limita a dire che lo sviluppo procede rapidamente e che i tempi di avvio della produzione saranno resi noti prossimamente. Nei prossimi mesi si capirà se alla naked seguirà davvero anche la sorella sportiva.