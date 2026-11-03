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SBK, Jake Dixon sogna in grande con la nuova Honda: "Vogliamo vincere"

Superbike
di Matteo Bellan
Jake Dixon pilota del team Honda HRC WorldSBK con il capellino in testa e lo sguardo serio
Superbike, svolta Honda nel 2027? Jake Dixon ci crede
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Il team HRC WorldSBK potrebbe alzare l'asticella con la nuova CBR1000RR-R: il pilota britannico è convinto che potrà essere competitivo.
Honda vuole tornare a vincere sia in MotoGP sia nel Mondiale Superbike e sta lavorando intensamente per tornare protagonista nel 2027. Per quanto riguarda il campionato delle derivate di serie, è appena stata presentata la nuova CBR1000RR-R Fireblade HRC Work Edition, che i piloti ufficiali Jake Dixon e Somkiat Chantra hanno già avuto modo di guidare nel test a Jerez, dove era presente anche il tester Jonathan Rea.

Superbike, la nuova Honda è una rivoluzione

La nuova moto, sviluppata in collaborazione con Honda Racing Corporation, rappresenta un bel passo in avanti rispetto al modello precedente. Ci sono miglioramenti in ogni area. Tra le novità c'è un telaio in alluminio completamente nuovo, con rigidità laterale ridotta che offre maggiore sensibilità e aderenza in curva. È più leggero di 854 g rispetto alla generazione precedente, migliorando la risposta della ciclistica e la stabilità in accelerazione e frenata. Anche il nuovo forcellone in alluminio è più leggero (di 200 gr) in confronto alla versione precedente.
La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade esposta alla fiera EICMA a Milano
Honda, la nuova CBR1000RR-R Fireblade è ricca di novità
Ridisegnata l'aerodinamica, con grandi alette anteriori, un convogliatore posteriore dedicato e un parafango anteriore in fibra di carbonio che lavorano insieme per aumentare la deportanza, consentendo così di migliorare accelerazione e stabilità in curva.
Per quanto riguarda il motore, sempre da 217 CV a 14.000 giri/min, c'è un sistema Variable Air Funnels a 2 stadi (cornetti di aspirazione a lunghezza variabile). I cornetti rimangono lunghi sotto gli 11.750 giri/min per pompare coppia ai medi regimi, e si accorciano sopra tale soglia per scatenare i 217 CV in allungo. Il motore acquisisce un'erogazione lineare che distrugge meno gli pneumatici sulla distanza di gara. La coppia massima è rimasta a 114 Nm, ma si raggiunge a 10.500 giri/min, 1.500 giri prima rispetto al passato.
Quelle citate sono solo alcune delle novità della nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade che vedremo correre nel Mondiale Superbike. Si tratta di un progetto totalmente rivisto, con miglioramenti in ogni area che dovrebbero consentire al team HRC di alzare il livello delle performance e dei risultati nel 2027, anno nel quale ci si aspetta una svolta della casa di Tokio.

Dixon punta in alto nel Mondiale SBK 2027

Dixon, presente a EICMA per il lancio della nuova Honda, si è concesso ai microfoni dei canali ufficiali WorldSBK e ha mostrato entusiasmo parlando della nuova CBR1000RR-R: "Ci sono molti cambiamenti. È una moto completamente nuova. Nuova aerodinamica, nuovo telaio, tutto. Sono davvero entusiasta. Abbiamo provato la moto circa due settimane fa a Jerez. È un grande passo avanti rispetto a quello che facevamo prima, quindi un enorme grazie a Honda e HRC per aver portato questa nuova moto che ci aiuterà a competere di più ai vertici".
Il pilota britannico ha già intravisto dei punti di forza della nuova moto, però sa dovrà impegnarsi a fondo nello sviluppo e collaborare efficacemente con il team HRC: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma andremo avanti passo dopo passo. La nuova aerodinamica rappresenta una differenza particolarmente significativa rispetto a quella precedente; sulla vecchia moto non avevamo molto, mentre questa ne ha molto di più".
Dixon già durante la stagione Superbike 2026 si è lasciato andare a commenti particolarmente ottimistici sul potenziale del suo pacchetto tecnico e, riferendosi alla nuova moto, si conferma molto ambizioso: "Ho piena fiducia nella direzione intrapresa da Honda. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida con la moto e con i nuovi regolamenti in arrivo. Il mio obiettivo e quello di Honda è vincere. Quest'anno non è andato come previsto, ma a volte nella vita ci sono degli intoppi, ed è il modo in cui si reagisce a fare la differenza". Vedremo se nel 2027 il team HRC WorldSBK ridurrà il gap in maniera netta rispetto a Ducati, dominante nel 2026.

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Jake Dixon

diMatteo Bellan

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