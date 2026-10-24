SBK La Michelin fa bene alla Honda? Chantra nei test a Jerez come in Superpole

Somkiat Chantra è stato il più veloce al termine della due giorni di test Superbike a Jerez. C'erano pochissimi piloti in pista ma qualcosa di interessante si è visto.

il thailandese con la Honda CBR-RR evoluzione è andato più forte della Ducati di Sam Lowes, primatista del primo giorno e in coda ai 77 compiuti ha quasi eguagliato lo stesso riferimento che aveva ottenuto in Superpole, con gomma ultrasoffice, nel round finale del Mondiale di pochi giorni fa.

Il riferimento di Chantra è stato 1'38"703, mentre in qualifica aveva stampato 1'38"643, arenandosi in diciottesima posizione. In gara 2 l'ex MotoGP aveva fatto il giro veloce in 1'39"502, risultando il migliore della coppia Honda HRC: stavolta è andato otto decimi più forte. I riferimenti dell'ultimo round iridato sono con gomme Pirelli, mentre in questi test tutti hanno ovviamente girato con le Michelin che sarà fornitore unico dal 2027. IUl confronto fra giornate diverse a Jerez è sempre molto arduo, e in questa circostanza anche di più. Perchè Honda ha girato, oltre che con coperture radicalmente diverse, con la CBR-RR prototipo della nuova versione 2027 ( qui le novità tecniche) e anche coi i dischi freno in carboceramica Brembo, che dalla prossima stagione saranno identici per tutti.

Ducati one shot

E' mancato il confronto con la Ducati Marc VDS di Sam Lowes, che il giorno precedente aveva chiuso in 1'38"790. La formazione satellite ha speso unicamente una giornata sulle dieci disponibili per i collaudi durante l'intera prossima stagione, rimandando sperimentazioni più approfondite alle prossime uscite. Chantra in questa circostanza è andato più forte sia del collaudatore Jonathan Rea (63 giri) che di Jake Dixon (74 giri). Anche BMW ha fatto girare Miguel Oliviera solo il primo giorno, mentre ha lasciato in pista il tester Michael van der Mark, particolarmente utile in questa prima fase di test.

Michael van der Mark tester ufficiale BMW

Nel 2027 infatti la BMW M1000RR tornerà al telaio prototipo usato nel 2024 in virtù delle super concessioni tecniche, con il quale Toprak Razgatlioglu aveva dominato il campionato. L'anno successivo, perse le concessioni, i piloti BMW erano dovuti andare sulla ciclistica omologata di serie, come Oliviera e Petrucci quest'anno. Per la prossima stagione BMW omologherà la nuova versione della propria ipersportiva, dunque avrà la possibilità di fare il passo indietro che, sperano i tecnici, dovrebbe permettere a Oliveira e al neo acquisto Brad Binder di tornare in gioco per le posizioni che contano. Van der Mark conosce bene la ciclistica 2024, avendola utilizzata per l'intera stagione Mondiale, dunque ha dato informazioni preziose, compiendo 65 giri, con riferimenti poco indicati.

La prossima tornata di collaudi Superbike si terrà di nuovo a Jerez, il 25-26 novembre, con una partecipazione ben più folta. Mancheranno i piloti in arrivo dalla MotoGP (Binder, Morbidelli e Miller) che debutteranno sulle rispettive BMW, Ducati e Yamaha i giorni 8-9 dicembre a Valencia.

I tempi di venerdi 23 ottobre 2026

1. Chantra (Honda) 1'38"703; 2. Rea (Honda) 1'38"866; 3. Dixon (Honda) 1:39'295; 4. van der Mark (BMW) 1'39"995.

I tempi di giovedi 22 ottobre 2026

1. Sam Lowes (Ducati) 1'38"790; 2. Oliveira (BMW) 1'39"317; 3. Rea (Honda) 1'39"717; 4. Chantra (Honda) 1'40"120; 5. Dixon (Honda) 1'40"140; 6. van der Mark (BMW) 1'40"580.