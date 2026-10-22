La Honda arriva in Australia con un solo pilota nel team factory, e anche quello non sta bene. Luca Marini si è presentato giovedì a Phillip Island per il consueto appuntamento con i media visibilmente provato: febbre durante il viaggio, ora forti dolori muscolari e una visita al centro medico del circuito per capire cosa stia succedendo.

Una situazione che si somma a un quadro già critico per HRC. Joan Mir, fermato da problemi di salute, aveva già saltato i GP di Austria, Giappone e Indonesia e non sarà della partita nemmeno sull'isola australiana. Non va meglio sul fronte collaudatori: Aleix Espargaro soffre di sindrome compartimentale cronica (arm pump) e dovrà operarsi a Barcellona. Della crisi Honda e dell'ondata di assenze in MotoGP avevamo già parlato in Honda in emergenza e tanti assenti: l’allarme infortuni scuote la MotoGP

Marini: "Non so cosa stia succedendo"

Il pilota di Tavullia non ha nascosto la preoccupazione. "Non sto bene. Ero già malato a casa. Quando sono volato qui avevo la febbre. Ora non ho più la febbre, ma in compenso ho forti dolori muscolari. Una cosa del genere non l'ho mai avuta in vita mia", ha raccontato Marini.

"Non so cosa stia succedendo. Ora vado al centro medico per farmi visitare, perché in Italia non ho avuto tempo, era domenica, e poi sono venuto direttamente qui. Al momento non riesco a valutare la mia condizione fisica. È davvero strano", ha aggiunto il 29enne. Se il quadro non dovesse migliorare in fretta, la sua presenza al via del Gran Premio sarebbe a rischio.

Meteo pessimo e un sogno chiamato trofeo

Un tipico weekend di Phillip Island. Il vento è pazzesco, fa un po' freddo e può sempre arrivare un po' di pioggia. Quando c'è il sole e le temperature sono piacevoli è forse la pista più bella del mondo. Ma quando le condizioni non sono così, è davvero, davvero dura". A complicare le cose ci sono le previsioni per sabato e domenica, tutt'altro che buone. Il fratello di Valentino Rossi ci ha scherzato su: "

Quello di quest'anno sarà per ora l'ultimo GP d'Australia sul tracciato di Phillip Island: dal 2027 l'evento si sposterà ad Adelaide. "Secondo me Phillip Island è sempre stata una gara bellissima, per lo spettacolo e per i tifosi. In alcuni anni forse è stata la gara più bella dell'anno. Spero che ad Adelaide sia ancora meglio", ha spiegato Marini.

C'è poi il fascino del premio riservato ai primi tre, che il pilota Honda non ha mai conquistato. "È incredibile ed è qualcosa che sogno sempre, ma purtroppo qui non sono mai salito sul podio. Quindi quest'anno ci proviamo sul bagnato", ha sorriso. "Altrimenti spero che ad Adelaide ci sia di nuovo un trofeo fantastico. Per i piloti il trofeo è sempre importante, almeno per me". Prima, però, servirà il via libera del centro medico.