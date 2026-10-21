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Honda in emergenza e tanti assenti: l’allarme infortuni scuote la MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
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Honda con solo Luca Marini nel team factory, e senza sostituti, riaccende i riflettori su un grave problema visto soprattutto quest'anno in MotoGP...
Il prossimo fine settimana in Australia ci conferma che finora la stagione MotoGP ha visto in una sola occasione tutti i suoi piloti titolari al via. Honda schiera nel team factory solo Luca Marini: Joan Mir non ci sarà per problemi di salute, ed i tester Aleix Espargaro e Takaaki Nakagami sono infortunati, ma la situazione non cambia. In 22 GP, di cui 17 completati ed il 18° all'orizzonte, solo nel GP Brasile abbiamo avuto tutti i piloti titolari al via. E rimarrà così fino a fine 2026, visto che Toprak Razgatlioglu non rientrerà più per i problemi alla spalla. È una situazione piuttosto preoccupante e su cui riflettere...

Il Mondiale degli infortuni 

Ben 10 piloti sono stati chiamati per le emergenze, non solo i collaudatori ma anche i ragazzi di altri mondiali, vedi Iker Lecuona (al via per Fermin Aldeguer già in precedenza e schierato pure in Australia) o Somkiat Chantra (sostituto di Joan Mir in un GP), entrambi dal Mondiale Superbike. Ricordiamo poi tutti i tester: Pol Espargaro e Jonas Folger (KTM), Augusto Fernandez (Yamaha), Michele Pirro (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia), Takaaki Nakagami e Aleix Espargaro (Honda). E pure alcuni di questi ragazzi sono incappati in fortuni, nei test o nei GP, creando ulteriori problemi alle case in MotoGP.
Vi ricordate però tutti i titolari che sono rimasti fuori per almeno un GP quest'anno? Ve li elenchiamo: Fermin Aldeguer, Marc e Alex Marquez, Maverick Vinales, Toprak Razgatlioglu, Ai Ogura, Johann Zarco, Joan Mir. Possiamo aggiungere anche Marco Bezzecchi, visto che comunque non ha disputato le gare al Saschsenring per infortunio nel corso del GP. Un problema che vi abbiamo già evidenziato in precedenza ma che è sempre attuale per i numeri che lascia. Come detto inizialmente, un unico GP su 22 con tutti i piloti titolari al via non è sicuramente un dato di cui essere fieri, ma è chiaramente preoccupante. Speriamo che la svolta 850 ponga rimedio anche a questo!

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