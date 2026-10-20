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Ahi Toprak, il guaio alla spalla è serio: finale prematuro di una stagione d'agonia

MotoGP
di Diana Tamantini
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La lussazione alla spalla porta conseguenze importanti per Toprak Razgatlioglu: il pilota turco di Pramac Yamaha finirà sotto i ferri, stagione MotoGP 2026 conclusa.
Finale amaro di un'annata d'esordio durissima in MotoGP. Toprak Razgatlioglu ha concluso il suo 2026 per le conseguenze della lussazione alla spalla riportata durante il GP in Indonesia. Il pilota turco aveva comunque stretto i denti e corso, finché ha potuto (ricordiamo il ritorno al box nella gara di domenica). Aveva anticipato controlli in Turchia, sperando di non dover finire sotto i ferri, e invece il timore s'è concretizzato. Dopo ulteriori esami svolti ieri a Milano, ecco la decisione definitiva di operare la spalla e di concentrarsi sul recupero, chiudendo in anticipo un 2026 decisamente avaro di soddisfazioni, come ahimè era prevedibile per l'ex Superbike... Al suo posto fino a fine stagione ci sarà quindi il collaudatore Augusto Fernandez.

La nota ufficiale Pramac Yamaha 

In seguito ad ulteriori accertamenti medici a Milano, Toprak Razgatlıoğlu si sottoporrà a un intervento chirurgico lunedì 26 ottobre per curare l'infortunio riportato nella caduta a Mandalika. Il pilota del team Prima Pramac Yamaha MotoGP salterà quindi il resto della stagione e verrà sostituito dal collaudatore Yamaha Augusto Fernandez nelle prossime gare.
Toprak Razgatlıoğlu si è recato a Milano lunedì 19 ottobre per ulteriori accertamenti medici a seguito dell'infortunio alla spalla riportato in una caduta ad alta velocità durante il Gran Premio d'Indonesia a Mandalika. Purtroppo, gli ultimi esami hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico per garantire la migliore guarigione possibile. In accordo con Toprak, l'intervento chirurgico è stato programmato per lunedì 26 ottobre a Milano. Dopo l'operazione, il pilota turco si concentrerà sulla riabilitazione, il che lo escluderà dal Gran Premio d'Australia a Phillip Island e dalle restanti gare del Campionato del Mondo MotoGP 2026. Il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez sostituirà Razgatlıoğlu nelle prossime gare. Yamaha e Prima Pramac Yamaha MotoGP augurano a Toprak un intervento chirurgico di successo e una pronta guarigione, e lo sosterranno durante tutto il processo di riabilitazione. Ringraziano inoltre Augusto Fernandez per la sua disponibilità.

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Toprak Razgatlioglu

diDiana Tamantini

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