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Alex Marquez non si ripete: la maledizione della spalla destra

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Alex Marquez
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Alex Marquez sta vivendo una stagione MotoGP molto diversa rispetto all'anno scorso. Nel 2025 il pilota Gresini ha collezionato tre vittorie in gara, tre nelle Sprint e una ventina di podi. Ci si aspettava che continuasse su questa strada, grazie anche ad una Ducati ufficiale, ma la cose stanno andando diversamente.

Strada in salita per il vicecampione

Dopo aver chiuso da vicecampione, la stagione 2026 si è rivelata sottotono per il minore dei fratelli Marquez. A sole cinque gare dalla fine del Mondiale MotoGP, si trova all'ottavo posto in classifica generale con 172 punti. Meno della metà dei punti accumulati dal fratello maggiore, Marc Marquez. È a 73 punti di distanza da Fabio Di Giannantonio del team VR46, che ha in dotazione una Desmosedici molto simile. E dal prossimo anno si ritroveranno nello stesso box sotto l'egida della KTM.
Nessuno pensa che Alex Marquez abbia perso smalto e velocità. Ma le prestazioni opache sono viziate da diversi motivi. In primis l'infortunio alla spalla destra (come suo fratello...) rimediato a maggio, in uno scontro con Pedro Acosta al Montmelò. Un infortunio che l'ha costretto a restare fuori per diverse gare. Al rientro ha dimostrato di avere ancora il passo per essere nelle zone di vertice, anche se non è ancora al top della forma fisica.

La vittoria di Jerez e l'infortunio

Il campionato MotoGP 2026 è iniziato in salita per Alex Marquez, poiché la GP26 non si adattava al suo stile di guida. Contemporaneamente, l'avanzata dell'Aprilia sulla Ducati ha aggravato i suoi problemi. Dopo le prime tre gare all'estero, aveva totalizzato solo 28 punti. Quando il Motomondiale ha fatto tappa in Europa, Gresini e Marquez hanno trovato il giusto assetto per la moto e la vittoria a Jerez.
Sembrava l'inizio di una nuova scalata, con la vittoria successiva nella Sprint a Barcellona e la sfida con Pedro Acosta per la vittoria nel Gran Premio. Poi, sul rettilineo, la KTM di Acosta ha improvvisamente rallentato a causa di un problema elettrico. Marquez ha avuto appena il tempo di evitarla. È stato sbalzato fuori pista ad alta velocità e ha sbattuto a terra con una forza tremenda, fratturandosi la clavicola.
Alex ha dovuto saltare le gare in Italia, Ungheria e Repubblica Ceca, per tornare in pista ad Assen. Da allora ha vissuto alti e bassi, ben lontano dalle prestazioni del 2025. "Ho ancora qualche problema alla spalla", ha ammesso Marquez a Mandalika. "Quando sono tornato dopo l'infortunio, non era poi così grave... C'era una gara, poi una settimana di pausa, un'altra gara e poi un'altra settimana di pausa. È stato relativamente facile. Ma da Misano in poi ho avuto grosse difficoltà. In Giappone è stato ancora più difficile a causa del lungo volo e di tutto ciò che ne consegue".
Alex Marquez
Alex Marquez

Il bicchiere mezzo pieno per Alex

Lo stress fisico è palpabile, bisogna preservare le energie, anche in vista del prossimo capitolo in MotoGP con KTM. Inoltre parte delle responsabilità vanno attribuite alla Desmosedici GP26, come dimostrano i risultati di tutti i piloti Ducati. Il gap tra Marc Marquez e gli altri piloti del marchio si è ampliato significativamente nella seconda metà della stagione.
Dalla ripresa del campionato a Silverstone, Marc Marquez ha accumulato ben 163 punti grazie a tre doppiette e un'altra vittoria in volata. Alex Marquez è il secondo pilota Ducati di maggior successo in questo periodo. Tuttavia, i suoi 85 punti rappresentano solo poco più della metà del bottino del fratello. Ma viste le difficoltà incontrate anche da Di Giannantonio e Bagnaia, Alex Marquez continua a ottenere risultati rispettabili. Tuttavia, il distacco dai primi resta troppo ampio e, in questo momento, non può che fare il tifo per il fratello maggiore, che ha messo nel mirino il decimo titolo iridato in carriera. Anche lui alle prese con problemi seri alla spalla destra...

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