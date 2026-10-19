Marquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintille

Il campionato del mondo di MotoGP si sta avviando verso un finale di stagione davvero emozionante. Solo due punti separano Jorge Martin da Marc Marquez nella classifica generale , con Marco Bezzecchi, terzo, a -46 e ancora qualche residua speranza. Restano cinque Gran Premi, anche se potrebbero essere quattro se il Qatar venisse cancellato a causa dell'instabilità bellica nel Golfo Persico.

La volata finale per il titolo

Ogni gara, ogni sessione, ogni curva sarà un passo in avanti verso il titolo iridato 2026. Al momento l'Aprilia sembra la moto più completa e veloce, con quattro piloti nelle prime sette posizioni. La Ducati Desmosedici non è da meno, ma si esprime al massimo solo nelle mani di Marc Marquez. In questo momento è il talento del fenomeno di Cervera a fare la differenza, più che la GP26. Quanto basta per provare a difendere il trono della MotoGP dagli attacchi della Casa di Noale.

A fare la differenza potrebbero essere i circuiti, alcuni più favorevoli all'Aprilia, altri alla Ducati. Mandalika era una pista chiaramente a favore della RS-GP e la vittoria è infatti finita nelle mani di Bezzecchi. Ma da qui a Valencia, quali tracciati favoriranno l'uno o l'altro marchio?

Australia e Malesia pro-Ducati

Cominciamo dalla prossima tappa a Phillip Island, in Australia. Essendo un circuito in senso antiorario, Marc Marquez di solito si comporta bene. In effetti, il nativo di Lleida qui ha vinto quattro volte. Nel complesso, ha pochi punti di brusche frenate e molte curve veloci, dove l'Aprilia può però fare la differenza.

Successivamente il Motomondiale si sposterà in Malesia, un circuito tradizionalmente "friendly" per Ducati, che ha vinto nelle ultime quattro stagioni. Non è il meglio per Marquez, che conta solo due vittorie, ma di solito non va molto bene per Aprilia. Nel 2025, con Marc infortunato, la squadra Noale ha centrato solo un settimo posto con Bezzecchi nella MotoGP Sprint, decimo Ogura come migliori risultati.

Qatar, Portimao e Valencia

Nonostante il momento bellico, il Qatar non vuole cancellare il suo GP. Molti piloti e team non sono d'accordo, ma devono rispettare le direttive dall'alto. A Lusail la Desmosedici ha vinto le ultime quattro edizioni, ma anche il Mugello era il suo territorio fino a quando Aprilia non ha trionfato...

Portimao, invece, è più favorevole a Jorge Martin. Qui il 'Bez' ha vinto nel 2025 e Martinator nel 2024. Le rapide curve finali a destra fanno la differenza e favoriscono l'Aprilia, almeno sulla carta. Inoltre, è l'unico circuito dei cinque rimasti in cui il #93 non ha mai vinto. "Il titolo è molto aperto, ma Marc dovrà usare tutti i suoi trucchi su alcune piste, specialmente a Portimao, dove le Aprilia andranno molto bene", ha anticipato Alex Marquez.

La MotoGP terrà il suo ultimo round, come da tradizione, a Valencia. In teoria Marc parte da favorito, anche se al Ricardo Tormo vanta appena due vittorie (l'ultima risale al 2019). L'anno scorso ha vinto Bezzecchi, con Marc però assente per l'infortunio a Mandalika.