Piloti della MotoGP con più giri al comando: ecco la classifica

Marc Marquez è secondo in classifica, a meno due punti da Jorge Martin, ma continua a dominare la MotoGP, soprattutto quando si tratta di essere davanti. Il campione della Ducati è in testa alla classifica dei giri completati nella stagione 2016 con 195, un dato che riflette la sua capacità di controllare la gara e tenere a bada i rivali. Marco Bezzecchi è il diretto inseguitore, Jorge Martin completa il podio.

Marc Marquez è il leader

Il fenomeno di Cervera resta il punto di riferimento del Mondiale MotoGP, anche se non ha ancora in mano la leadership. Con 195 giri in testa, occupa la prima posizione in questa speciale classifica. Lo spagnolo ha 76 giri di vantaggio su Marco Bezzecchi, il suo rivale più vicino. Una differenza non da poco, sebbene essere in testa non sia sinonimo di vittoria certificata. Dimostra, però, che un pilota ha la giusta velocità per mettersi al comando e difendere la posizione per molto tempo.

Marc Marquez è famoso per la sua capacità di interpretare la gara, gestire le gomme e trovare il momento giusto per attaccare i rivali. Negli anni addietro era noto per la sua modalità "attack", sempre al limite, senza paura di cadere. Dopo i vari infortuni e le diverse operazioni, ha acquisito maggior saggezza, pur continuando ad essere il più funambolo tra i piloti della MotoGP.

Due Aprilia sul podio

Marco Bezzecchi occupa la seconda posizione con 119 giri. L'alfiere dell'Aprilia, terzo in classifica generale, rimane a notevole distanza da Marquez, ma le statistiche lo pongono davanti agli altri piloti. In particolare precede il compagno di box Jorge Martin, attualmente leader del campionato. Il suo secondo posto conferma anche la competitività di Aprilia, un marchio che ha guadagnato terreno nella lotta per il titolo MotoGP, quasi azzerando il gap dalla Ducati. Ne è conferma anche il terzo posto di 'Martinator' con 79 giri in testa.

I rivali inseguono a distanza

Raul Fernandez si trova in quarta posizione con 63 giri al comando , davanti a Pedro Acosta, che ne ha 59. Il distacco tra i due è di soli quattro giri, una distanza minima che li colloca in un gruppo molto ravvicinato tra gli inseguitori. Il talento murciano della KTM sta dimostrando la sua velocità nonostante una moto non ancora all'altezza delle big italiane. L'esperienza che acquisirà e il passaggio sulla Desmosedici nel 2027 sono fattori che giocheranno a suo favore...