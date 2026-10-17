Pedro Acosta smentisce KTM: il vero motivo della firma con Ducati

Pedro Acosta ha compiuto il suo primo grande passo in MotoGP, vincendo la sua prima gara nel GP d'Austria. Quinto in classifica piloti , ad un solo punto di distanza da Ai Ogura, da qui alla fine del campionato proverà a strappare la top-3 a Marco Bezzecchi. Poi sarà la volta di iniziare una nuova avventura con il marchio Ducati, al fianco del pluricampione e connazionale Marc Marquez.

La versione di Neumeister

Lo Squalo di Mazarron ha chiarito i motivi della sua decisione di passare alla Ducati dal 2027. Una precisazione resasi necessaria dopo le dichiarazioni del CEO di KTM, Gottfried Neumeister, al Red Bull Ring. Il manager austriaco ha affermato di aver cercato di convincere Pedro Acosta a rimanere con un'offerta vantaggiosa e la prospettiva di una moto vincente. Il pilota 22enne ha precisato che il denaro non era la sua priorità. "Ha semplicemente detto: 'Sono spagnolo. Anche se tu avessi una KTM 850 migliore e vincessi con quella, voglio battere Marc con le stesse armi'", ha raccontato l'a.d.

La smentita di Pedro

Acosta ha smentito tali dichiarazioni. Il suo obiettivo non è battere Marc Marquez con la stessa moto. Piuttosto, vuole imparare dal fenomeno di Cervera e crescere ulteriormente nel miglior ambiente possibile. Al Gran Premio d'Indonesia il futuro pilota Ducati ha spiegato che le prospettive sportive sono state il fattore decisivo per lui. "L'unico obiettivo che io e Albert Valera, il mio manager, avevamo era quello di farmi guidare la moto più competitiva e di entrare nel team più competitivo degli ultimi dieci anni. E dico dieci anni solo per dare un'idea".

Il vero motivo della scelta Ducati

Acosta respinge categoricamente l'idea di voler a tutti i costi battere Marquez sulla stessa moto. "Non si tratta di battere Marc... L'unico motivo per cui volevo correre con Marc era che non avrei avuto un'altra opportunità di imparare dal miglior pilota della storia o dal miglior pilota degli ultimi 15 anni. Questo era l'unico aspetto che volevo chiarire quando ho scelto Ducati e Marc".

I benefici a lungo termine derivanti dall'apprendimento superano il rischio di una sconfitta in uno scontro diretto. "Anche se dovessi perdere, stare con lui alla fine gioverà alla mia carriera più di quanto mi costerebbe se lui mi battesse", ha spiegato Pedro.

Nessuna trattativa, nessun ripensamento, nessuna indecisione. "Il problema è che non ho mai negoziato con KTM. Mi hanno mandato un contratto e io ho detto di no. Sono venuti da me per cercare di farmi cambiare idea, ma ho detto loro che non avrei cambiato idea in nessuna circostanza... Nemmeno per tutti i soldi del mondo. Perché quando volevo andarmene l'anno scorso, mi hanno accusato di non rispettare il contratto... Credo sia stata la decisione a cui ho pensato meno in tutta la mia vita".