Marc Marquez a Martin: "Bisogna accettare un taglio dello stipendio"

Mentre l'Aprilia si prepara a lanciare gli ordini di scuderia, Ducati può contare solo su Marc Marquez per riconfermarsi campione del mondo di MotoGP. Il fenomeno di Cervera ha lasciato Mandalika con un risultato migliore del previsto, su uno dei circuiti a lui meno favorevoli. A cinque gare dalla fine della stagione 2026, il nove volte iridato cerca la zampata vincente per il sorpasso e la volata finale.

L'impresa di Mandalika

La pista indonesiana rappresenta una vera e propria maledizione per Marc Marquez, ma stavolta è riuscito a strappare una vittoria nella Sprint e un sesto posto in gara. Ancora una volta è primo fra i piloti Ducati, in una gara dove il podio era tutto nelle mani dell'Aprilia. E' già tempo di fare i conti: "Sono felicissimo di non aver perso punti da Martín questo fine settimana, e solo tre da Bezzecchi. Se me l'aveste detto giovedì, sarei saltato di gioia, quindi dobbiamo essere contenti. Ho saputo soffrire e salvare il salvabile".

A Mandalika non era mai riuscito a tagliare il traguardo, quindi il risultato conquistato è manna dal cielo. Il tracciato posizionato sull'isola di Lombok ha molti punti in cui bisogna essere precisi, "non si può abusare della moto", ha spiegato il fuoriclasse della MotoGP. "Il mio punto di forza è quando posso spingere un po' di più la moto, fare più stop-and-go".

La sfida con Martin

Cinque Gran Premi al termine del Mondiale, ma potrebbero essere quattro qualora venisse cancellata la tappa in Qatar. Un'idea che Marc Marquez preferisce non prendere in considerazione. Ci sono 37 punti in palio... "Preferisco non esprimere la mia opinione al momento, ma sono ben consapevole che si vive una volta sola e ci sono tante gare. Non importa, la vita è vita, una gara è una gara".

Per me, Martin è un pilota dal talento straordinario", spiega il campione del mondo in carica della classe regina. "L'anno scorso è stato molto difficile per lui a causa di tutti gli infortuni. Quando sono entrato in Ducati e ho avuto l'opportunità di analizzare i dati, è stato uno dei piloti che mi ha impressionato di più, sia per il suo stile di guida che per quello che riesce a fare in sella alla moto." Nonostante diversi piloti della Casa di Noale siano in lizza per il titolo MotoGP, il vero rivale da battere è Jorge Martin. I due piloti sono separati da appena due punti in classifica . Quando Marc è passato in Ducati, è rimasto molto colpito dalla telemetria di 'Martinator'. "", spiega il campione del mondo in carica della classe regina. "."

Marquez vede chiare somiglianze tra sé e il pilota Aprilia. Entrambi fanno molto affidamento sulla frenata, sebbene Martin abbia un grado particolarmente elevato di sporgenza laterale sulla sua moto. Ma soprattutto, il #93 è rimasto colpito dal suo spirito combattivo. "Non si lascia intimidire. È un combattente".

La prossima stagione

Dal prossimo campionato MotoGP, Jorge sarà un pilota Yamaha. Al momento la M1 è in grande difficoltà... Molto dipenderà dalla rivoluzione regolamentare in atto, se saprà rimescolare le carte. "Se l'anno prossimo non avrà la moto giusta, non si potrà fare nulla, non importa se ti chiami Martin, Marquez o Quartararo", ha aggiunto il pilota Ducati. "Bisogna essere intelligenti e a volte egoisti. Ogni tanto bisogna mettere da parte l'orgoglio per trovare il posto che più ti si addice... Quando parlo di mettere da parte l'orgoglio, intendo dire che a volte bisogna accettare una riduzione dello stipendio".