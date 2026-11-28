Pedine in vorticoso movimento sul mercato del British Superbike . Dopo i colpi grossi di Kyle Ryde in Honda e Scott Redding che resta con il team PBM abbracciando il progetto Aprilia RSV4, si muove qualcosa anche sul fronte Ducati, dopo l'annuncio del clamoroso ritorno alle corse di Eugene Laverty.

TAG Racing ha ufficializzato l'ingaggio dell'australiano Jason O'Halloran per il BSB 2027 che la squadra affronterà per la prima volta con la Ducati Panigale V4 R dopo aver lasciato Honda. Il pilota, 28 vittorie in carriera nel BSB ed ex campione del mondo Endurance, salirà quindi sulla moto che nel 2026 ha dominato il campionato britannico, conquistando 25 delle 33 gare in calendario.

Un ritorno in salita

Il 2026 avrebbe dovuto essere l'anno del rilancio. O'Halloran era rientrato nel BSB con la squadra ufficiale Honda Racing UK, dopo aver lasciato il campionato nel 2025 per correre nel Mondiale Endurance, dove aveva conquistato il titolo. Il rientro però non è andato come sperava, e ora arriva l'ennesimo trasloco: per lui quella con TAG sarà la quinta squadra in cinque anni. Il pilota non nasconde le difficoltà della stagione appena chiusa, ma rivendica la scelta di essere tornato: "Speravo in un'annata di successo, ma è stata dura, una vera sfida. Una cosa però me l'ha confermata: ho fatto la scelta giusta a tornare. Amo questo campionato, amo farne parte e ora sono ancora più affamato che mai di avere successo".

Gli obiettivi con la V4 R

L'australiano sa di essere stato scelto in una rosa ampia di candidati, perché il passaggio a Ducati aveva reso il sellino TAG molto appetibile. "Essere selezionato per guidare la squadra è qualcosa di cui vado molto orgoglioso", ha spiegato, ringraziando i vertici del team Rob, Tracy e Gary Winfield per la fiducia. Le ambizioni sono dichiarate senza giri di parole: "Voglio vincere gare l'anno prossimo, voglio lottare costantemente per il podio e alla fine giocarmi il primo posto. Con il supporto di Ducati e della squadra, non vedo alcun motivo per cui non dovremmo riuscirci".

Confermato Fraser Rogers

Con O'Halloran la formazione è completa: al suo fianco resta Fraser Rogers, che inizierà la quarta stagione con TAG. Il britannico ammette che il 2026 "non è stata la stagione migliore" né per lui né per la squadra, ma guarda alla Ducati come a un pacchetto già collaudato nel BSB e accoglie con favore il nuovo compagno: "È un pilota brillante con un bagaglio enorme di esperienza". Il team manager Gary Winfield punta su entrambi: "Jason è un vincente comprovato nel British Superbike, è anche un campione del mondo e siamo orgogliosi di accogliere qualcuno del suo calibro". Per Rogers, invece, l'obiettivo fissato dalla squadra è la lotta per il podio. Ora l'attenzione si sposta sull'inverno, con un programma di test già definito per prendere confidenza con la nuova moto.