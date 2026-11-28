Sprint MotoGP Valencia, Bezzecchi domina e sorpassa Martin: la classifica piloti aggiornataMotoGP
Doppietta Aprilia, vicinissima ad assicurarsi il mondiale costruttore ai danni di Ducati: guai inaspettati per Marquez, penalizzato. Sorride Bastianini.
Marco Bezzecchi ha trionfato nella Sprint MotoGP del Gran Premio di Valencia. Scattato dalla pole position, il pilota Aprilia ha dominato la corsa e con i 12 punti conquistati si è preso anche il secondo posto nella classifica generale. È davanti di un punto rispetto al compagno di squadra Jorge Martin, secondo al traguardo. Podio completato da Enea Bastianini con la KTM del team Tech3, bravo nel finale a contenere un arrembante Ai Ogura.
Nella classifica costruttori allungo di Aprilia, che è vicina a conquistare un titolo che non ha mai conquistati prima, dopo essersi già aggiudicata quello team.
Semaforo bloccato, Marquez penalizzato e partenza rinviata
Al momento della partenza, c'è stato un grande colpo di scena: i semafori non si sono spenti a causa di un problema tecnico e quindi lo start è stato abortito. Ovviamente, le moto si sono un po' surriscaldate, in particolare quella di Marc Marquez: dalla sua Ducati Desmosedici GP26 è uscito tanto fumo, lui ha fatto qualche metro in avanti e poi a causa delle scottature l'ha abbandonata sull'asfalto per rientrare al box e recuperare la seconda moto.
A Marquez è stato concesso di partire dalla seconda casella guadagnata grazie al risultato delle Qualifiche, ma gli è stata anche inflitta una doppia long lap penalty per aver abbandonato la griglia. Partenza rinviata alle ore 15:25, sprint ridotta a 12 giri.
GP Valencia: cronaca e risultati sprint race
1° GIRO: Bezzecchi mantiene la P1, seguito da Martin. Terzo Marquez, tallonato da Fernandez, Bastianini, Alex Marquez.
2° GIRO: caduta di Fernandez in curva 2. Bezzecchi porta a oltre un secondo il vantaggio su Martin, in battaglia con Marquez. Poi Bastianini e Alex Marquez a formare un'altra coppia in lotta.
3° GIRO: a Marquez viene segnalato che può scontare la doppia long lap penalty, in curva 6 ha superato Martin e poi è andato lungo, perdendo di nuovo la seconda posizione. Bastianini e Alex si sono attaccati.
4° GIRO: Bastianini ha portato a 2 secondi il vantaggio su Martin.
5° GIRO: penalty warning a Marquez, che non ha ancora fatto alcun long lap.
6° GIRO: Marquez ha effettuato il primo long lap ed è rientrato ottavo, dietro Di Giannantonio.
7° GIRO: secondo long lap per Marquez, che scivola al quattordicesimo posto. Bezzecchi primo con 2"7.
9° GIRO: Ogura ha superato Aldeguer in curva 11 prendendosi il quinto posto.
10° GIRO: Bastianini si è portato a mezzo secondo da Martin. Caduta di Aldeguer in curva 8.
11° GIRO: Ogura ha superato anche Alex Marquez, P4 per il pilota del team Trackhouse.
12° GIRO: Diggia passa Alex Marquez, che diventa sesto. Ogura si è attaccato a Bastianini, bravo poi a tenersi il podio dietro alla coppia Aprilia Bezzecchi-Martin.
A punti anche le KTM di Acosta, Binder ed Espargaro. Marc Marquez tredicesimo dopo due long lap penalty.
MotoGP Valencia, risultati Sprint: l'ordine di arrivo al Ricardo Tormo
Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori
CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
- Marc Marquez 439 punti
- Marco Bezzecchi 406 punti
- Jorge Martin 405 punti
- Pedro Acosta 318
- Ai Ogura 315
- Fabio Di Giannantonio 303
- Raul Fernandez 283
- Alex Marquez 208
- Pecco Bagnaia 173
- Enea Bastianini 159
- Fermin Aldeguer 139
- Brad Binder 129
- Luca Marini 124
- Fabio Quartararo 85
- Diogo Moreira 78
- Franco Morbidelli 71
- Johann Zarco 63
- Jack Miller 34
- Joan Mir 33
- Alex Rins 31
- Iker Lecuona 25
- Toprak Razgatlioglu 18
- Maverick Vinales 17
- Pol Espargaro 6
- Augusto Fernandez 6
- Somkiat Chantra 3
- Takaaki Nakagami 3
- Jake Dixon 2
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 610 punti
- Ducati 594 punti
- KTM 385
- Honda 197
- Yamaha 111
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