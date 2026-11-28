Doppietta Aprilia, vicinissima ad assicurarsi il mondiale costruttore ai danni di Ducati: guai inaspettati per Marquez, penalizzato. Sorride Bastianini.

Marco Bezzecchi ha trionfato nella Sprint MotoGP del Gran Premio di Valencia. Scattato dalla pole position, il pilota Aprilia ha dominato la corsa e con i 12 punti conquistati si è preso anche il secondo posto nella classifica generale. È davanti di un punto rispetto al compagno di squadra Jorge Martin, secondo al traguardo. Podio completato da Enea Bastianini con la KTM del team Tech3, bravo nel finale a contenere un arrembante Ai Ogura.

Nella classifica costruttori allungo di Aprilia, che è vicina a conquistare un titolo che non ha mai conquistati prima, dopo essersi già aggiudicata quello team.

Semaforo bloccato, Marquez penalizzato e partenza rinviata

Al momento della partenza, c'è stato un grande colpo di scena: i semafori non si sono spenti a causa di un problema tecnico e quindi lo start è stato abortito. Ovviamente, le moto si sono un po' surriscaldate, in particolare quella di Marc Marquez: dalla sua Ducati Desmosedici GP26 è uscito tanto fumo, lui ha fatto qualche metro in avanti e poi a causa delle scottature l'ha abbandonata sull'asfalto per rientrare al box e recuperare la seconda moto.

A Marquez è stato concesso di partire dalla seconda casella guadagnata grazie al risultato delle Qualifiche, ma gli è stata anche inflitta una doppia long lap penalty per aver abbandonato la griglia. Partenza rinviata alle ore 15:25, sprint ridotta a 12 giri.

GP Valencia: cronaca e risultati sprint race

1° GIRO: Bezzecchi mantiene la P1, seguito da Martin. Terzo Marquez, tallonato da Fernandez, Bastianini, Alex Marquez.

2° GIRO: caduta di Fernandez in curva 2. Bezzecchi porta a oltre un secondo il vantaggio su Martin, in battaglia con Marquez. Poi Bastianini e Alex Marquez a formare un'altra coppia in lotta.

3° GIRO: a Marquez viene segnalato che può scontare la doppia long lap penalty, in curva 6 ha superato Martin e poi è andato lungo, perdendo di nuovo la seconda posizione. Bastianini e Alex si sono attaccati.

4° GIRO: Bastianini ha portato a 2 secondi il vantaggio su Martin.

5° GIRO: penalty warning a Marquez, che non ha ancora fatto alcun long lap.

6° GIRO: Marquez ha effettuato il primo long lap ed è rientrato ottavo, dietro Di Giannantonio.

7° GIRO: secondo long lap per Marquez, che scivola al quattordicesimo posto. Bezzecchi primo con 2"7.

9° GIRO: Ogura ha superato Aldeguer in curva 11 prendendosi il quinto posto.

10° GIRO: Bastianini si è portato a mezzo secondo da Martin. Caduta di Aldeguer in curva 8.

11° GIRO: Ogura ha superato anche Alex Marquez, P4 per il pilota del team Trackhouse.

12° GIRO: Diggia passa Alex Marquez, che diventa sesto. Ogura si è attaccato a Bastianini, bravo poi a tenersi il podio dietro alla coppia Aprilia Bezzecchi-Martin.

A punti anche le KTM di Acosta, Binder ed Espargaro. Marc Marquez tredicesimo dopo due long lap penalty.

MotoGP Valencia, risultati Sprint: l'ordine di arrivo al Ricardo Tormo

Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 439 punti Marco Bezzecchi 406 punti Jorge Martin 405 punti Pedro Acosta 318 Ai Ogura 315 Fabio Di Giannantonio 303 Raul Fernandez 283 Alex Marquez 208 Pecco Bagnaia 173 Enea Bastianini 159 Fermin Aldeguer 139 Brad Binder 129 Luca Marini 124 Fabio Quartararo 85 Diogo Moreira 78 Franco Morbidelli 71 Johann Zarco 63 Jack Miller 34 Joan Mir 33 Alex Rins 31 Iker Lecuona 25 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 17 Pol Espargaro 6 Augusto Fernandez 6 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3 Jake Dixon 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP