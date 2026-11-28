Bezzecchi sorprende anche Aprilia: pole position nell’ultima qualifica della stagione e dell’era MotoGP 1000, secondo è Marc Marquez. Cronaca e classifiche a Valencia.

Marco Bezzecchi spicca il volo anche alla fine della Q2 e lascia Marc Marquez a poco meno di mezzo secondo. Si prende così l'ultima pole position del 2026 con annesso record del tracciato (polverizzato il record di ieri di 1:28.483 stampato da Marquez), nonché l'ultima pole dell'era MotoGP 1000, sorprendendo anche gli uomini Aprilia. Si concludono così gli ultimi due turni di qualifiche di questa stagione 2026 e dell'era delle 1000 in MotoGP, prima della rivoluzione 850-Pirelli. Appuntamento con l'ultima MotoGP Sprint alle 15:00, di seguito ecco i risultati dei due turni di qualifiche al (freddissimo) Circuit Ricardo Tormo. Dopo essersi imposto nelle FP2,spicca il volo anche alla fine della Q2 e lasciaa poco meno di mezzo secondo. Si prende così l'ultima pole position del 2026 con annesso record del tracciato (polverizzato il record di ieri di 1:28.483 stampato da Marquez), nonché l'ultima pole dell'era MotoGP 1000, sorprendendo anche gli uomini Aprilia. Si concludono così gli ultimi due turni di qualifiche di questa stagione 2026 e dell'era delle 1000 in MotoGP, prima della rivoluzione 850-Pirelli. Appuntamento con l'ultima MotoGP Sprint alle 15:00, di seguito ecco i risultati dei due turni di qualifiche al (freddissimo) Circuit Ricardo Tormo.

MotoGP Qualifiche Q1

Temperature piuttosto fredde in questa mattinata a Valencia (15° C nell'aria, 12° C sull'asfalto per questo turno). Ultime qualifiche dell'anno al via con tutte le Yamaha e le Honda, più due KTM, Lecuona sostituto di Bagnaia, e Morbidelli. Lotta serratissima tra tutti i protagonisti di questa sessione, finché non svetta Enea Bastianini, per la soddisfazione di Tech3 e KTM, e dietro di lui passa il turno anche Joan Mir, appena rientrato dopo i problemi di salute per l'ultima uscita con Honda. È proprio lui l'unico pilota dell'Ala Dorata che accede alla sessione successiva.

MotoGP Q2, l'ultima pole del 2026

Gran finale di qualifica accolto dagli applausi del pubblico non appena compare Marc Marquez in pista. Proprio lui ed il fratello Alex sono i primi a farsi notare in cima alla classifica dei tempi, ma la battaglia si accende in breve tempo. A referto le cadute negli ultimi minuti di Ogura prima ed Espargaro poi (piloti OK), mentre Marco Bezzecchi "rovina la festa" a Marc Marquez soffiandogli l'ultima pole position con anche un nuovo strepitoso record del circuito. Tutto pronto per le due gare finali della stagione, sicuramente da non perdere.