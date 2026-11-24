Siamo ormai al gran finale di stagione, manca solo un campione... A Valencia scatta l'ultimo Gran Premio MotoGP della stagione 2026, tutti gli orari TV e streaming.

C'è ancora un titolo in ballo ed è di nuovo in Moto2, come nel 2025: stavolta l'acceso testa a testa è tra Manuel Gonzalez e Izan Guevara, separati da soli 4,5 punti dopo lo scorso weekend a Portimao . Vincerà l'alfiere Intact GP o avrà la meglio lo spagnolo di Pramac Yamaha, a differenza del collega già promosso in MotoGP? Pochi giorni e avremo la risposta. In MotoGP invece tutto ok, solo applausi per Marc Marquez dopo un altro iride strepitoso , ma Aprilia proverà a dimostrare la sua supremazia tecnica strappando anche il titolo costruttori a Ducati dopo il Mondiale a squadre.

Un ultimo GP per l'attuale griglia (tra piloti ai saluti o cambi di casacca), per Michelin (arriva Pirelli) e per le 1000 sostituite dalle 850... Infine, in Moto3 da svariati GP sappiamo di Maximo Quiles campione, vedremo se sarà lui a piazzare l'ultima zampata o se qualcun altro avrà la meglio. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio a Valencia, che chiude questa intensa stagione 2026. Ricordiamo che dalle 18:00 alle 20:00 (sui canali in abbonamento) sarà visibile la diretta della MotoGP Awards Ceremony, con tutte le premiazioni che chiudono quindi il Mondiale.

Gonzalez campione Moto2, o colpaccio Guevara? Le combinazioni

Si può sintetizzare in due frasi: Manuel Gonzalez vince se arriva al traguardo davanti a Guevara, quindi la soluzione più immediata, oppure se finisce dietro al rivale, perdendo però al massimo 4 punti, con quello 0,5 di scarto che quindi gli basterebbe per prendersi la corona iridata. Izan Guevara però può ancora ribaltare tutto, gli basta accumulare almeno 5 punti su Gonzalez e si assicurerebbe l'iride per un soffio.

Gonzalez campione se...

- Nel GP Valencia è 1° o 3°, con Guevara massimo 2°

- 1°, 2° o 4°, con Guevara massimo 3°

- Dal 1° al 7° posto, e Guevara massimo 4°

- Dal 1° al 9° posto, Guevara massimo 5°

- 1-10, Guevara massimo 6°

- 1-11, Guevara massimo 7°

- 1-12, Guevara massimo 8°

- 1-13, Guevara massimo 9°

- 1-14, Guevara massimo 10°

- 1-15, Guevara massimo 11°

- Qualsiasi posizione se Guevara fa 12° o peggio

Guevara campione se...

- Vince il GP Valencia, Gonzalez perde con qualsiasi risultato

- È 2° e Gonzalez chiude 4° o peggio

- È 3° e Gonzalez chiude 5° o peggio

- È 4° e Gonzalez è 8° o peggio

- È 5° e Gonzalez è 10° o peggio

- È 6° e Gonzalez chiude 11° o peggio

- È 7° e Gonzalez chiude 12° o peggio

- È 8° e Gonzalez è 13° o peggio

- È 9° e Gonzalez è 14° o peggio

- È 10° e Gonzalez chiude 15° o fuori dai punti

- È 11° e Gonzalez chiude fuori dai punti (da 16° in giù o ritirato)

- È 12° o peggio -> nessuna combinazione, vince Gonzalez

La diretta del GP Valencia

Venerdì 27 novembre

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove

14:05-14:45 Moto2 Prove

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 28 novembre

8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2

9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 13 giri

Domenica 29 novembre

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

Diretta e differita su TV8

Sabato 28 novembre (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 13 giri

Domenica 29 novembre (differita)

14:00 Moto3 Gara – 20 giri

15:15 Moto2 Gara – 22 giri

17:00 MotoGP Gara – 27 giri