L'urlo della fatica, dei dolori e della gioia, più tanti piccoli simboli: i momenti salienti della celebrazione di Marc Marquez per il titolo MotoGP 2026.

Il titolo raccoglie una parte di quello che significa lo strepitoso iride MotoGP appena conquistato da Marc Marquez nel GP di Portimao appena concluso. Da -102 punti al trionfo è storicamente la più grande rimonta di sempre nel Motomondiale, per Ducati (perno della sua rinascita, che appariva durissima dopo quel nefasto 2020) è il secondo titolo consecutivo con il #93 (che assieme a Bagnaia è appena il secondo pilota capace con la Rossa del "back-to-back"), ma non è tutto e abbiamo visto di più nella celebrazione. Rivediamone i punti salienti.

Il più vecchio campione del mondo MotoGP

Non è uno scherzo: a 33 anni, 9 mesi e 4 giorni è il campione dell'attuale classe regina più anziano della storia. Non il più vecchio in assoluto, ma dobbiamo tornare alla 500cc. Rivediamo nello specifico le prime cinque posizioni di questa classifica. Leslie Graham nel 1949 rimane inarrivabile attualmente con i suoi 37 anni e 340 giorni, seguito al secondo posto da Phil Read, campione nel 1974 a 35 anni e 208 giorni. Marc Marquez occupa ora il terzo posto nella classifica di sempre, scavalcando altri due pezzi da 90. Mick Doohan, iridato 500cc 1998 a 33 anni e 122 giorni, e Giacomo Agostini, campione del mondo 500cc nel 1975 a 33 anni e 69 giorni.

L'urlo liberatorio e la dedica: "È per voi"

Questa frase l'abbiamo sentita dire dopo aver gridato davanti all'orda rossa di tifosi marquezisti, dedicando proprio a loro questo titolo MotoGP, per non aver mai perso la speranza dopo quel 2020 che ha inevitabilmente segnato la sua carriera. Quello di Marc Marquez non è stato un urlo semplicemente di gioia, ma un urlo liberatorio, come se avesse voluto buttare fuori anche tutta la fatica, le frustrazioni, i dolori. Il braccio destro, lo ricordiamo, è sempre al 50% della sua operatività, come ha raccontato il fratello Alex ripetendo le parole dei medici. Anche quest'anno i problemi fisici non sono mancati, probabilmente ad inizio 2026 sarebbe stato difficile pensare a questo finale...

La capra e i 10 scalini

Dopo il video celebrativo apparso su un megaschermo, Marc Marquez si è infatti avvicinato ad una scaletta, e lì ecco altri due simboli. Ad accompagnarlo l'ombra della capra, GOAT in inglese, l'acronimo utilizzato per Greatest Of All Time, il più grande. Ci sono poi i 10 scalini, dei 10 titoli mondiali conquistati da Marc Marquez nella sua carriera dalla 125cc alla MotoGP. Nonostante la grafica che evidenzia solamente gli 8 titoli della classe regina. Secondo La Vanguardia, Liberty Media avrebbe vietato allo spagnolo di usare il numero 10, in linea con la direzione comunicativa della proprietà che, purtroppo, 'oscura' le classi piccole. Il risultato però è ben altro, come s'è visto nelle immagini, dagli scalini al casco per il giro d'onore, che vedete qui in alto.

Giacomo Agostini

Sua Maestà del Motomondiale, il signore dei 15 titoli mondiali nella sua incredibile carriera, tutt'ora l'inarrivabile. Otto corone solamente nella classe regina, allora 500cc: lo stesso numero di titoli raggiunto da Marc Marquez con questo campionato MotoGP 2026, sopravanzando i 7 di Valentino Rossi. Proprio un emozionatissimo Agostini è stato l'incaricato di presentarsi in cima alla scaletta per consegnare il casco d'oro, col 10 ben evidente, a Marc Marquez. Il passato e il presente che si incontrano, si rispettano, si celebrano.