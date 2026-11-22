Maximo Quiles non si ferma nemmeno a titolo già in tasca. Il campione del mondo Moto3 ha vinto anche a Portimão, centrando la dodicesima vittoria stagionale in una gara accorciata a 12 giri e decisa da un ultimo passaggio pieno di colpi di scena.

Sul podio con lui Rico Salmela, al primo podio mondiale, e Adrian Fernandez, risalito dalla 14ª casella. Chi esce a pezzi dal GP del Portogallo è Brian Uriarte: ha comandato per gran parte della corsa ed è finito nella ghiaia all'ultimo giro dopo il contatto con David Almansa.

Slick su pista umida

Con tutti i verdetti già assegnati: Quiles iridato dall'Indonesia, il CFMoto Gaviota Aspar Team campione a squadre, KTM tra i costruttori e Uriarte rookie dell'anno. La sfida era soltanto per la vittoria. La pioggia della notte aveva lasciato chiazze bagnate sull'asfalto: la Direzione Gara ha dichiarato la corsa bagnata e ridotto la distanza a 12 giri, ma il sole ha spinto quasi tutti verso le gomme da asciutto. L'unico a scommettere sulle rain è stato Ryusei Yamanaka, che dalla 19ª posizione è presto crollato ed è poi uscito di scena. Nelle prime fasi è caduto anche Veda Pratama.

La caccia del campione

Almansa scattava dalla pole conquistata sabato con il record della pista, ma al via è stato Uriarte a infilarsi per primo in curva 1, costruendo in pochi giri un margine di circa due secondi. Quiles, settimo in griglia, si è subito portato a ridosso del poleman e lo ha passato al secondo giro dopo diversi tentativi. Con l'asfalto in miglioramento gli inseguitori hanno alzato il ritmo: Salmela ha girato in 1'51.6 al quarto giro, Fernandez ha risposto con un 1'51.0. Uriarte ha cominciato a perdere qualche decimo al giro e al decimo passaggio Quiles ha passato prima Almansa e poi il leader, prendendosi il comando per gli ultimi tre giri.

Il brivido e il contatto all'ultimo giro

Nell'ultimo giro Quiles ha rischiato grosso: in uscita da una curva in discesa ha preso una zona umida e la moto ha avuto una violenta scodata, ma lo spagnolo è rimasto in sella senza perdere velocità. Uriarte era lì, pronto ad approfittarne, ma prima che potesse attaccare è arrivato Almansa, che in uscita da curva 10 lo ha toccato e mandato nella ghiaia. Uriarte è ripartito chiudendo sesto ed è rientrato ai box in lacrime. Almansa ha perso poi la seconda posizione su Salmela e la terza su Fernandez nelle ultime curve, ha ricevuto tre secondi di penalità e ha chiuso quarto, andando poi a scusarsi con il rivale. Guido Pini è settimo dopo il duello con Alvaro Carpe.