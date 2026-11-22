Cronaca e classifica del Warm Up MotoGP del Gran Premio di Portimao e gli orari di tutte le gare di oggi.

Sarà il giorno del 10° titolo di Marc Marquez, l'8° in carriera in MotoGP? Ci si aspetta questo, ancora di più dopo l'errore del #93 di ieri (beffato dalle gocce di pioggia arrivate sul finale della Sprint ), ma vedremo tra qualche ora se le Aprilia rinvieranno ancora la festa oppure no. Giornata al via sul bagnato, con sorprese al vertice: Fermin Aldeguer che piazza la zampata sul duo Yamaha Pramac, nell'ordine Augusto Fernandez e Jack Miller. Non tutti i piloti però sono scesi in pista, preferendo non rischiare in queste condizioni non proprio ottimali. Di seguito com'è andata e gli orari del GP del Portogallo, tutto in chiaro anche su TV8.

MotoGP Warm Up Portimao

Chiaramente tutta l'attenzione è per Marc Marquez, che con l'inattesa caduta nella Sprint ha perso un match point che appariva certissimo. Oggi non avrà certo intenzione di sbagliare, ma vedremo come se la caveranno le Aprilia, galvanizzate dal primo titolo a squadre nella storia del marchio di Noale, nonché dal successo di Marco Bezzecchi nella mini-gara del sabato sulla pista portoghese. Guardando però oggi alla pista, si comincia sotto il sole ma su pista molto bagnata, tornano quindi le gomme rain e le Yamaha appaiono quelle più a loro agio in queste condizioni. Almeno fino all'ultimo, quando Fermin Aldeguer ci mette il suo zampino e chiude al comando, seguito da Augusto Fernandez e Jack Miller, top 3 dei 13 piloti scesi in pista in questa prima sessione della domenica. Cosa vedremo tra qualche ora? Ecco la classifica finale e di seguito tutti gli orari, in diretta sia in abbonamento che in TV.

Gli orari del GP Portogallo

Domenica 22 novembre

10:40-10:50 MotoGP Warm-Up

11:00 Moto3 Gara (19 giri)

12:15 Moto2 Gara (21 giri)

14:00 MotoGP Gara (25 giri)