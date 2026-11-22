Il sostituto di Pecco ha superato la Q1 e poi ha conquistato un punto nella sprint race: ha spiegato le differenze tra le due GP26 guidate.

Dodici round del Mondiale Superbike e sei gran premi del campionato MotoGP, per Iker Lecuona il 2026 è stato un anno davvero intenso. In questo weekend corre a Portimao con il team ufficiale Ducati, affiancando Marc Marquez, un grandissimo onore e una ciliegina sulla torta in una stagione che è stata di rinascita per lui. Sta sostituendo l'infortunato Pecco Bagnaia e sta cercando di godersi al massimo l'opportunità che gli è stata concessa.

La giornata di venerdì è stata abbastanza difficile, soprattutto a causa delle due cadute nelle prequalifiche, però sabato si è riscattato. Nelle Qualifiche è riuscito a superare la Q1, anche se poi nella Q2 non è andato oltre il dodicesimo tempo, e nella Sprint si è classificato nono . Un punto, il secondo in una sprint race dopo quello che aveva ottenuto a Phillip Island guidando la Desmosedici GP25 di Fermin Aldeguer del team Gresini.

MotoGP Portimao: Lecuona sorride dopo la Sprint

Il pilota valenciano si è mostrato felice quando si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP per commentare il suo sabato all'Autodromo Internacional do Algarve: "Sono abbastanza contento, soprattutto perché le due cadute di venerdì mi avevano fatto perdere tutta la fiducia. Volevo ritrovarla e sono felice di com'è andata, di essere riuscito a conquistare un punto nella sprint. Ringrazio la squadra per il buon lavoro svolto. Abbiamo fatto un piccolo cambiamento alla moto e ha funzionato abbastanza bene, ma ci manca ancora qualcosa per la gara lunga e ci dobbiamo lavorare".

Sicuramente, l'obiettivo di Lecuona è quello di chiudere in top 10 la gara lunga a Portimao. Non ha alcun tipo di pressione, però i piloti ci tengono a fare del loro meglio e certamente concludere con un buon risultato la sua esperienza di quest'anno in MotoGP (a Valencia dovrebbe tornare Bagnaia) gli darebbe ulteriore fiducia per un futuro che lo vedrà candidato per la vittoria del titolo mondiale Superbike. Ha un contratto per il 2027 e il 2028 con il team ufficiale Aruba Ducati e senza Nicolò Bulega sarà inevitabilmente lui il favorito.

Le Ducati di Bagnaia e Marquez jr

Nel 2026 ha avuto la possibilità di guidare sia la Desmosedici GP25 sia la Desmosedici GP26. Per quanto riguarda la versione GP26, è salito prima su quella di Alex Marquez e ora su quella di Bagnaia: "È esattamente la stessa moto - ha dichiarato Lecuona - ma la base è un po' diversa, perché Alex lavora in un modo e Pecco in un altro. È una questione di feeling".

Stando alle parole del pilota SBK, non c'è nessun mistero particolare dietro alla Ducati di Bagnaia. Dopo le due cadute di venerdì, qualcuno aveva già insinuato che fossero avvenute perché Iker stava guidando proprio la moto di Pecco, come se avesse qualche "difetto" specifico a differenza di quella di Marquez jr. Non è così. Per qualche ragione, il due volte campione MotoGP non è stato in grado di tornare ai livelli espressi tra il 2022 e il 2024, peggiorando anche rispetto a un 2025 che già lo aveva visto calare in termini di performance e risultati.