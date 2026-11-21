Marquez fregato dalla pioggia, niente decimo titolo oggi in Portogallo: trionfo di Bezzecchi, che rimane matematicamente in corsa assieme a Martin.

Marco Bezzecchi vince la sua prima Sprint nel campionato MotoGP 2026. Prestazione perfetta del pilota Aprilia, scattato dalla pole position e poi imbattibile all'Autodromo Internacional do Algarve. Sul podio a Portimao anche un ottimo Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Nel finale era arrivata un po' di pioggerellina e non era scontato non sbagliare.

Sorprendente caduta di Marc Marquez: niente decimo titolo

Marc Marquez non ha vinto il titolo mondiale piloti, essendo caduto al penultimo giro quando occupava la terza posizione e sarebbe stato campione per la decima volta nella sua carriera se l'avesse mantenuta. Probabilmente, l'errore è stato dovuto alla leggera pioggia caduta sulla pista. Jorge Martin, quinto al traguardo dietro anche alla KTM di Pedro Acosta, è ancora matematicamente in corsa per la corona iridata. Sono 55 i punti che lo separano dal pilota Ducati, che avrà un altro match ball da poter sfruttare nella gara lunga di domenica.

In zona punti anche Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo e Iker Lecuona. Da sottolineare che il team Aprilia Racing ha conquistato matematicamente il titolo di migliore team MotoGP 2026, mentre nella classifica costruttori il distacco tra Ducati e Aprilia si è ridotto a 3 punti.

GP Portogallo: cronaca e risultati sprint race

1° GIRO: Bezzecchi mantiene la prima posizione alla partenza, Marc Marquez scavalcato da Fernandez, è terzo. Poi Diggia, Alex Marquez, Acosta e Martin.

2° GIRO: Martin supera Acosta, diventa sesto. Di Giannantonio prova l'attacco su Marquez, che però risponde e si tiene la terza posizione. BANDIERA BIANCA, c'è l'ok per cambiare moto in caso di necessità.

3° GIRO: Bezzecchi sempre leader, seguito da Fernandez. Alex Marquez supera Diggia, Acosta fa lo stesso con Martin. Aldeguer ha un problema. Pioviggina leggermente a Portimao.

4° GIRO: altro giro veloce di Bezzecchi, ma Fernandez è a 5-6 decimi e non molla. Oltre 2 secondi di vantaggio sul gruppetto guidato da Marquez.

5° GIRO: Bezzecchi guadagna ancora su Fernandez, distante circa 8 decimi. Aldeguer è tornato in gara con le gomme rain montate sulla seconda moto.

6° GIRO: Marc Marquez ha un margine di 6-7 decimi su Alex, seguito da Diggia, Acosta e Martin. In zona punti anche Zarco e Ogura.

7° GIRO: vantaggio di Bezzecchi su Fernandez salito a oltre 1 secondo.

8 GIRO: Martin ha sorpassato Di Giannantonio. Caduto Zarco in curva 11,

9° GIRO: anche Binder cade e si ritira. Martin ha perso la ruota di Acosta e deve badare a Diggia, attaccato a lui.

10° GIRO: Bezzecchi in gestione con oltre 2 secondi di vantaggio su Fernandez.

11° GIRO: INCREDIBILE, È CADUTO MARC MARQUEZ IN CURVA 7! Sta piovigginando. Acosta ha superato Alex Marquez, tallonato da Martin , Diggia e Ogura.

12° GIRO: vittoria di Bezzecchi davanti a Fernandez e Alex Marquez.

MotoGP Portogallo, risultati Sprint: la classifica finale a Portimao

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 431 punti Jorge Martin 376 punti Marco Bezzecchi 369 punti Pedro Acosta 315 punti Ai Ogura 298 Fabio Di Giannantonio 285 Raul Fernandez 267 Alex Marquez 204 Pecco Bagnaia 173 Enea Bastianini 147 Fermin Aldeguer 129 Brad Binder 118 Luca Marini 117 Fabio Quartararo 81 Diogo Moreira 78 Franco Morbidelli 70 Johann Zarco 63 Joan Mir 33 Jack Miller 31 Alex Rins 29 Iker Lecuona 19 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 17 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Somkiat Chantra 3 Takaaki Nakagami 3 Jake Dixon 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP