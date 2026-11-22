Il ranch di allenamento personale della leggenda del motocross Eli Tomac è stato messo in vendita, pochi mesi dopo che il campione AMA Motocross per 4 volte e AMA Supercross per 2 volte ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni.

È sempre un dispiacere quando una leggenda dello sport decide di fermarsi. Nonostante quest’anno avesse vinto alcune gare e fosse apparso piuttosto competitivo anche in diverse fasi della stagione outdoor, a settembre Eli Tomac ha deciso di appendere i guanti al chiodo una volta per tutte. I fan hanno accolto l’annuncio con un misto di tristezza e comprensione, sostenendo la decisione del trentatreenne e riconoscendo che ha già dimostrato di essere uno dei più grandi di sempre, con poco altro da dover dimostrare.

Sebbene non fosse del tutto inaspettato che Tomac lasciasse definitivamente il mondo delle corse, anziché proseguire con un incarico di tipo manageriale la vendita anticipata del suo amato ranch «Flying T» ha sorpreso molti, mentre il numero 3 mette la parola fine a un capitolo straordinario della sua vita.

Il ranch si trova a Cortez, in Colorado, e comprende una pista da supercross progettata appositamente e un circuito da motocross a grandezza naturale. Al prezzo di 7,5 milioni di dollari, tuttavia, la proprietà offre molto più delle sole piste da fuoristrada professionali. Dispone anche di una palestra al coperto, una cabina armadio e un enorme garage in grado di ospitare diverse auto.

Inoltre, sorge in una pittoresca zona rurale, ai piedi di una grande montagna e accanto al McElmo Creek. L’annuncio mostra anche diverse foto di cavalli selvatici e bovini longhorn, che potrebbero trovare spazio nei numerosi e ampi recinti agricoli del ranch.

È certamente triste assistere alla conclusione definitiva di una delle più grandi carriere del motocross americano. D’altra parte, non possiamo che augurare a Eli Tomac il meglio per il futuro, che sembra essere sempre più incentrato sulla famiglia.